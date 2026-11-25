SpainDC presenta recurso en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de centros de datos, alertando de riesgos para la inversión y soberanía digital en España.

La patronal SpainDC ha presentado formalmente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, solicitando la suspensión cautelar del nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno que regula el acceso de los centros de datos a la red eléctrica. Esta acción legal busca evitar la paralización inmediata de proyectos de inversión y desviar la fuga de capitales hacia otros mercados europeos, argumentando que la normativa actual viola la seguridad jurídica al aplicar requisitos retroactivos e inviables.

Medidas retroactivas y plazos críticos

El recurso impugna específicamente las exigencias temporales establecidas en la norma, que imponen un plazo de tres meses para los proyectos sin permiso y seis meses para aquellos autorizados pero no conectados. Según SpainDC, estos plazos son insuficientes para las instalaciones que ya cuentan con permisos concedidos, financiación comprometida e incluso obras avanzadas, lo que amenaza con la pérdida de derechos y la congelación de inversiones desarrolladas durante años bajo un marco regulatorio anterior.

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Emilio Díaz, presidente de SpainDC, ha calificado la medida de cambio de reglas a mitad del partido, señalando que las empresas no deben asumir las consecuencias de una normativa que no existía al tomar las decisiones de inversión iniciales. La organización advierte que, aunque una sentencia favorable llegue en varios años, resultaría demasiado tardía para recuperar la actividad económica y los proyectos que se hayan trasladado al extranjero, causando daños irreversibles al tejido industrial tecnológico nacional.

Tramitación urgente y omisiones de la UE

La asociación empresarial también cuestiona el procedimiento legislativo adoptado por el Ejecutivo, denunciando el uso de una tramitación de urgencia que evitó la consulta pública necesaria para recabar el impacto real de las medidas. Además, se señala la omisión de la notificación previa obligatoria a la Comisión Europea a través del procedimiento TRIS, un mecanismo diseñado para garantizar que las nuevas normas técnicas y regulatorias no creen barreras injustificadas al mercado único europeo.

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Begoña Villacís, representante clave de la patronal, ha descrito el decreto como un veto de facto a los centros de datos, afirmando que nadie puede cumplir con sus requisitos en el tiempo establecido. Esta postura se refuerza con la comparación que realiza SpainDC sobre el consumo eléctrico, destacando que los centros de datos apenas representan el 0,8 por ciento del consumo total en España, frente al 5 por ciento en Países Bajos y el 23 por ciento en Irlanda, lo que invalida la transferencia de restricciones de mercados con mayor penetración sectorial.

Impacto en soberanía digital e inteligencia artificial

La impugnación legal se vincula directamente con la capacidad de España para mantener su soberanía digital y competir en el desarrollo de infraestructuras fundamentales para la nube y la inteligencia artificial. SpainDC sostiene que las nuevas restricciones y la incertidumbre jurídica desviarán las inversiones estratégicas hacia otros países, debilitando la posición de España en la carrera europea por la autonomía tecnológica y reduciendo su atractivo para los gigantes del sector tecnológico global.

La patronal reitera que el decreto no solo afecta a proyectos futuros, sino también a aquellos que comenzaron a desarrollarse bajo condiciones regulatorias diferentes, generando una distorsión del mercado. La falta de previsibilidad y la retroactividad de las medidas son percibidas como un riesgo sistémico que podría frenar el desarrollo económico y la competitividad industrial del país en un sector clave para la transformación digital de la economía española en los próximos años.