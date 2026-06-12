SpaceX se prepara para su histórica salida a Bolsa en medio de un rally bursátil global

La posible tregua entre EE.UU. e Irán desploma el petróleo y dispara las bolsas, mientras SpaceX ultima su OPI. El Ibex 35 apunta a nuevos máximos.

El contexto no puede ser más favorable para la histórica salida a Bolsa de SpaceX. La posibilidad de un inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán desinfla el precio del petróleo por debajo de los 90 dólares por barril, lo que genera un ambiente de optimismo en los mercados globales.

Las subidas cobran fuerza en Europa, y el Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, tiene a su alcance la conquista de nuevos récords históricos. En la apertura de la sesión, los futuros del Ibex cotizan con subidas del 1,73%, un acelerón que podría impulsar al índice hacia el entorno de los 18.600 puntos, superando así su máximo anterior.

La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán este mismo fin de semana no solo rebaja el precio del petróleo, sino que también da alas de nuevo al rally de las tecnológicas. En Japón, el Nikkei encara la recta final de la sesión con subidas del 3%, mientras que los avances son más contundentes aún en el Kospi coreano, que se dispara un 5,3%.

En China, el índice CSI 300 cotiza con un signo más moderado, registrando un incremento del 1,3%. Este escenario de alivio geopolítico y caída de los costes energéticos está impulsando a los inversores a apostar por activos de riesgo, especialmente en sectores como la tecnología y la innovación.

En este contexto, la salida a Bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk dedicada a la exploración espacial y las telecomunicaciones, se perfila como uno de los eventos más esperados del año. La compañía busca aprovechar el momento de euforia en los mercados para realizar una oferta pública inicial que podría valorarla en más de 150.000 millones de dólares.

Los analistas consideran que la combinación de bajos precios del petróleo y el apetito por las tecnológicas crea un entorno ideal para una colocación de esta magnitud. Mientras tanto, en Europa, el Euro Stoxx 50 también avanza con fuerza, y el Ibex 35, tras una leve corrección del 0,18% en la sesión anterior hasta los 18.142,70 puntos, se prepara para intentar nuevamente la conquista de los 18.600 puntos.

La jornada estará marcada por la publicación de datos macroeconómicos y la evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán





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