SpaceX planea emitir bonos por 20.000 millones tras el éxito de su OPV

SpaceX, la empresa de Elon Musk, buscará captar 20.000 millones de dólares en el mercado de deuda pocos días después de registrar la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia. La operación busca refinanciar un préstamo puente y financiar sus ambiciosos proyectos en inteligencia artificial.

El grupo que combina inteligencia artificial y cohetes ha decidido acudir a los mercados de deuda después de lograr recaudar 86.000 millones de dólares en su oferta pública de venta de acciones.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, planea emitir bonos por un valor de 20.000 millones de dólares la próxima semana, según fuentes familiarizadas con la operación. Esta decisión se produce pocos días después de la mayor OPV de la historia. En conversaciones iniciales con inversores, se prevé que los bonos a 10 años tengan un rendimiento entre 1,35 y 1,5 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Los recursos obtenidos se destinarían a cancelar un préstamo puente de 20.000 millones que la compañía obtuvo en marzo, préstamo que presentaba condiciones de deida elevada. El precio y el tamaño final de la emisión dependerán de las condiciones del mercado. Desde su debut en Wall Street, las acciones de SpaceX han subido un 37%.

Las grandes tecnológicas están compitiendo por captar fondos en los mercados de deuda y de renta variable para financiar sus ambiciosas inversiones en infraestructura de IA, incluyendo centros de datos, chips y labores de investigación. Nvidia, fabricante de chips, colocó esta semana 25.000 millones de dólares en bonos de grado de inversión, su primera emisión en cinco años. Google amplió recientemente su emisión de acciones récord a 85.000 millones.

Anthropic, startup de IA, obtuvo un paquete de deuda de 35.000 millones de Blackstone y Apollo. SpaceX también está apostando fuertemente por la IA. La valoración de la compañía asume que su división de IA, que el año pasado registró pérdidas de 6.400 millones, tiene un mercado potencial total de 26,5 billones de dólares. Algunos analistas pronostican un aumento de cien veces en los ingresos de SpaceX derivados de la IA.

SpaceX cerró el jueves con una capitalización de mercado de aproximadamente 2,4 billones de dólares, ubicándose como la sexta empresa más grande del mundo. Ese mismo día, Moody's le otorgó una calificación Baa1, escalón por encima de Oracle, destacando su posición como proveedor líder de lanzamientos orbitales y operador de la mayor red de banda ancha satelital, Starlink.

No obstante, la agencia advierte sobre los riesgos asociados a la alta intensidad de capital, el flujo de caja libre negativo sostenido y la amplia gama de posibles resultados de monetización. El miércoles, SpaceX incorporó a su consejo a Roelof Botha, ex socio gerente de Sequoia Capital.

Además, se ha anunciado que la empresa ofrecerá a inversores minoristas una cuarta parte de las acciones que saldrán a bolsa





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