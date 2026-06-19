SpaceX planea emitir bonos por 20.000 millones de dólares tras su exitoso debut bursátil

La compañía aeroespacial de Elon Musk, que acaba de recaudar 86.000 millones en su OPV, busca financiamiento adicional en el mercado de deuda para consolidar su estructura financiera y amortizar un préstamo puente, en medio de una intensa competencia por capital en el sector tecnológico.

SpaceX, la compañía de cohetes e inteligencia artificial fundada por Elon Musk , ha anunciado planes para recaudar 20.000 millones de dólares a través de una emisión de bonos en el mercado de renta fija, según fuentes familiarizadas con la operación.

Esta medida se produce pocos días después de que la empresa protagonizara la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia, recaudando 86.000 millones de dólares en su debut bursátil. Los fondos obtenidos con la emisión de deuda estarían destinados a amortizar un préstamo puente de 20.000 millones de dólares que SpaceX obtuvo en marzo.

En las conversaciones iniciales, se espera que los bonos a 10 años tengan un rendimiento de entre 1,35 y 1,5 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El precio final y el tamaño exacto de la operación dependerán de las condiciones del mercado en el momento de la emisión, programada para la próxima semana





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