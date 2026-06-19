SpaceX lanza la mayor salida a bolsa de la historia y planea emisión de bonos por 20.000 millones de dólares

SpaceX prepara la mayor OPV del mundo, recaudando 75.000 millones de dólares y emitiendo bonos de alta calidad para refinanciar su deuda, con el respaldo de los principales bancos de inversión y agencias de calificación.

SpaceX, la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada por Elon Musk , está preparando la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación estimada en 75.000 millones de dólares, equivalentes a casi 65.600 millones de euros.

La operación incluye la emisión de bonos de alta calidad denominados en dólares estadounidenses, cuya colocación se prevé supere los 20.000 millones de dólares, y que se suma a una venta de deuda de 25.000 millones de dólares, cifras que superan ampliamente el objetivo inicial de 20.000 millones establecido por la empresa. Los bancos de inversión que asesoran a SpaceX, entre los que se encuentran Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, ya están organizando reuniones con potenciales inversores para la próxima semana, según informó Bloomberg.

El objetivo principal de la colocación de deuda es refinanciar un préstamo puente de 20.000 millones de dólares que vence en septiembre de 2027, el primer gran vencimiento que la compañía deberá afrontar. Ese préstamo representa la mayor parte de la deuda a largo plazo de SpaceX, cuyo total ascendía a 29.100 millones de dólares al 31 de marzo, según la información remitida a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)





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