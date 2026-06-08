SpaceX, indexación y la nueva geografía de los mercados globales

Análisis del impacto de una posible salida a bolsa de SpaceX en los mercados de capitales, considerando el rol de la indexación pasiva, los requisitos de inclusión en índices y la evidencia de una ventaja de valoración duradera para empresas incluidas en selectos índices como el S&P 500.

El potencial ingreso de SpaceX en los mercados de valores ha generado un intenso debate sobre su impacto sistémico. A diferencia de la burbuja puntocom, donde cientos de empresas salieron a bolsa pero solo unas pocas superaron los mil millones de dólares en recaudación, el entorno actual permitió ofertas públicas iniciales (OPV) de magnitudes sin precedentes.

El récord lo ostenta Saudi Aramco, que en 2019 recaudó cerca de 29 000 millones de dólares. Sin embargo, se anticipa que laomonetización conjunta de SpaceX, Anthropic y OpenAI podría superar los 170 000 millones de dólares, con valoraciones que podrían rozar los 4 billones de dólares. Esta concentración ha motivado a los proveedores de índices a revisar sus reglamentos, aunque S&P hadeclarado que no modificará sus normas para acelerar megasalidas.

La experiencia con Tesla al ingresar al S&P 500 en 2020 ilustra las dinámicas en juego: tras el anuncio de inclusión, las acciones se dispararon un 70% antes de su ingreso efectivo, y desde los mínimos de marzo hasta la admisión se multiplicaron por diez. El retraso en la inclusión, motivado por el requisito de ganancias trimestrales positivas, fue visto por muchos como un fallo del comité de indexación.

La indexación transforma los mercados al crear un vasto conjunto de compradores automáticos. Los fondos que replican índices deben adquirir las acciones que se incorporan y vender las que se excluyen, sin considerar la valoración. Se estima que unos 14 billones de dólares siguen directamente al S&P 500, y otros 4 billones al Nasdaq y Russell 1000, representando casi una cuarta parte del mercado bursátil estadounidense.

En un escenario hipotético, si SpaceX realizara una OPV del 4% con una valoración de 2 billones de dólares, equivaldría al 2,5% del mercado. Si los principales índices la añadieran con ponderación completa de capital flotante, los fondos indexados necesitarían comprar más de 500 000 millones de dólares, mientras que la oferta pública sería de solo 80 000 millones.

En teoría, el precio convergería al infinito, aunque en la práctica las incorporaciones se basan en capital flotante, reduciendo la presión compradora a unos 30 000 millones. Esto genera turbulencia, pero no colapso. Tras la asimilación inicial, la inclusión en un índice importante confiere una ventaja de valoración duradera. Comparando el desempeño del S&P 500 con el S&P MidCap 400 o el Russell 1000, las grandes capitalizaciones han superado ampliamente al resto desde 2012.

La narrativa convencional atribuye esto a la superioridad de las empresas, pero un análisis del flujo de caja libre -más fiable que las ganancias contables GAAP- revela que el crecimiento del flujo de caja del S&P 500 ha sido aproximadamente un 3% anual más lento que el del Next 500 durante el último cuarto de siglo. Esto sugiere que el rendimiento superior se debe más a la expansión de múltiplos de valoración impulsada por flujos de compra pasiva que a un mejor desempeño operativo.

En consecuencia, la entrada de SpaceX en un índice clave podría solidificar una prima de valoración persistente, reforzando la concentración del mercado y la dependencia de la indexación como fuerza rectora de los precios





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