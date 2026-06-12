SpaceX completa la mayor OPI de la historia y sale a bolsa con una valoración de 1.78 billones de dólares

La empresa aeroespacial de Elon Musk recauda 75,000 millones de dólares en su histórica oferta pública inicial y comienza a cotizar en el Nasdaq con una subida inicial del 11%, alcanzando una valoración de 1.78 billones de dólares. Musk mantendrá el control mayoritario a través de acciones con derecho a voto múltiple, mientras inversores minoristas participaron con pedidos superiores a 100,000 millones de dólares. La salida a bolsa facilita capital para proyectos como Starlink y centros de datos espaciales con IA, pero también enfrenta a la compañía a un mayor escrutinio regulatorio y críticas por estructuras de gobierno corporativo.

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk y líder en la industria aeroespacial, ha completado con éxito la mayor oferta pública inicial de la historia tras vender 555 millones de acciones a 135 dólares por cada una, recaudando 75,000 millones de dólares.

Con una valoración total que ronda los 1.78 billones de dólares, la compañía comenzó a cotizar en el Nasdaq a 150 dólares por acción, lo que representa una subida aproximada del 11% respecto al precio fijado en la OPI. Este debut se produce en un momento de volatilidad en Wall Street, donde las acciones de empresas de alta valoración han experimentado fuertes oscilaciones.

Musk, quien conservará el control mayoritario a través de una clase especial de acciones con derecho a voto múltiple, afirmó desde su base en Texas que resultaba difícil creer que la empresa haya logrado la mayor OPI de la historia, y reflexionó sobre cómo, de haberle pronosticado este éxito en el pasado, habría pensado que era una idea descabellada. Las órdenes de compra recibidas durante la OPI triplicaron la oferta de acciones disponible, con el interés de grandes gestoras de activos, fondos soberanos del Golfo, fondos de cobertura e inversores minoristas.

Estos últimos realizaron pedidos por más de 100,000 millones de dólares y recibirán entre el 20% y el 25% de las acciones vendidas. El precio de apertura, determinado por un proceso de subasta en el Nasdaq, estuvo influenciado por indicaciones preliminares que apuntaban a 160 dólares, aunque el valor de inicio se fijó finalmente en 150 dólares. Este hito financiero convierte a Musk en la persona con un patrimonio neto aproximado de 1.05 billones de dólares.

La salida a bolsa facilita el acceso de SpaceX al capital necesario para sus ambiciosos proyectos, como el despliegue de 100,000 satélites Starlink de nueva generación y la creación de centros de datos con inteligencia artificial en el espacio, lo que Musk calificó como una enorme nueva base de crecimiento. Sin embargo, también expone a la empresa a un mayor escrutinio de accionistas y a una supervisión regulatoria más estricta, incluyendo informes financieros trimestrales, lo que críticos consideran que fomenta una mentalidad cortoplacista en detrimento de la planificación a largo plazo.

Disposiciones de la OPI como las "acciones de supervoto" y el arbitraje obligatorio para reclamaciones de accionistas fueron cuestionadas por representantes de fondos de pensiones de bomberos, maestros y trabajadores de California y Nueva York, quienes enviaron una carta a SpaceX criticando el equilibrio de poder que permite a Musk mantener el control ejecutivo, ya que únicamente él puede destituirse a sí mismo como director ejecutivo. El éxito del debut en bolsa de SpaceX supone una prueba crucial para medir el apetito de los inversores por salidas a bolsa de gran envergadura, especialmente cuando competidores como Anthropic y OpenAI preparan sus propias ofertas públicas iniciales.

El comportamiento futuro de la acción en el Nasdaq durante los próximos días será observado de cerca como un indicador de la confianza del mercado en compañías de alta tecnología y valoración elevada. La compañía depende en gran medida del desarrollo exitoso del cohete reutilizable Starship, actualmente en fase de pruebas, para concretar sus planes comerciales y de exploración espacial, ya que su total reutilización y solidez serán determinantes para lograr una rápida rotación entre vuelos y sostener la expansión de sus operaciones





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