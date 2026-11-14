SpaceX captura Starship con brazos mecánicos en hito histórico de Starbase

SpaceX logra atrapar la nave Starship con brazos mecánicos en Texas, marcando un avance clave en cohetes reutilizables, pese al amerizaje del propulsor Super Heavy en el golfo de México.

La empresa aeroespacial SpaceX ha logrado capturar la nave Starship utilizando los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, un avance significativo que representa un hito en la industria de la exploración espacial. Este evento emblemático ocurrió en las instalaciones de Starbase, ubicadas en el sur de Texas, y fue celebrado como un logro extraordinario por la compañía y su equipo técnico.

La maniobra implicó que la nave descendiera desde el espacio y, en los últimos segundos de la trayectoria, se inclinara para quedar suspendida en el aire. Posteriormente, se colocó en posición vertical y encajó con precisión entre los brazos mecánicos de la torre, demostrando un nivel de control y precisión sin precedentes.

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Mecánica de la captura y verificación de satélites

La portavoz de la compañía describió el proceso como una operación compleja que permite desplegar los 26 satélites V3 de la red Starlink. Estos satélites se encontraban en buen estado y mantenían contacto con la estación de control, elevándose hacia sus altitudes operacionales designadas. El equipo técnico expresó su emoción y satisfacción al ver el éxito de la maniobra.

Uno de los miembros del equipo destacó la espectacularidad del evento, afirmando que Mechazilla, el nombre de la torre de lanzamiento, había atrapado con éxito la nave 42. Esta captura fue calificada como una de las hazañas más increíbles e históricas de todos los tiempos, subrayando la importancia estratégica de esta tecnología.

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Desviación del propulsor Super Heavy y razones técnicas

Aunque el logro de Starship fue monumental, la recuperación del propulsor Super Heavy no se completó de la misma manera. La misión tenía como objetivo inicial intentar la captura de ambos componentes utilizando los brazos mecánicos, apodados cariñosamente por la comunidad técnica como palillos chinos. Sin embargo, SpaceX descartó la captura del Super Heavy en la víspera del lanzamiento.

En su lugar, la empresa desvió el propulsor hacia un amerizaje en alta mar en las aguas del golfo de México. Las portavoces indicaron que el propulsor terminó antes de tiempo su encendido de retorno, aunque la empresa continúa investigando las causas técnicas exactas de esta desviación. Esta decisión permitió priorizar la seguridad y el éxito de la etapa superior.

Velocidades extremas y contexto histórico de reutilización

El vehículo alcanzó una velocidad máxima de 17.600 millas por hora, lo que equivale a 28.300 kilómetros por hora. Esta velocidad representa casi 23 veces la velocidad del sonido, según lo adelantado anteriormente por Dan Huot, representante de SpaceX. La magnitud de estas fuerzas demuestra la potencia y la complejidad de las operaciones orbitales actuales.

El Falcon 9, que ha realizado más de 700 lanzamientos desde 2010, sirve como vehículo de trabajo principal de la compañía. La primera etapa de este cohete es reutilizable, pero su segunda etapa, encargada de llevar las cargas útiles a órbita, se desecha en el océano tras cada vuelo. La nueva tecnología de Starship busca cambiar este modelo mediante la captura total.

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Impacto futuro en la infraestructura espacial global

Este éxito consolida la posición de SpaceX como líder en la reutilización de cohetes y reduce drásticamente los costos de acceso al espacio. La capacidad de recuperar y reutilizar tanto la nave como, en el futuro, el propulsor principal, abre nuevas posibilidades para misiones interplanetarias y la expansión de la red Starlink.

Los trabajadores presentes en Starbase comentaron con entusiasmo la sorpresa generada por los sonidos de las explosiones sónicas. Estas señales acústicas indican la intensidad de la fricción atmosférica y la potencia de los motores. El evento marca un punto de inflexión en la carrera espacial comercial y científica global.