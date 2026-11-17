SpaceX logra capturar Starship en pleno vuelo, un avance crítico para su reutilización. Analistas elevan valoraciones pese a la caída bursátil inicial por incertidumbre económica.

El fin de semana pasado marcó un punto de inflexión en la industria aeroespacial cuando SpaceX ejecutó con éxito una maniobra sin precedentes en su instalación de Starbase, ubicada en Texas. El cohete gigante Starship regresó a la Tierra y fue capturado en pleno vuelo por dos enormes brazos mecánicos robóticos situados en la torre de lanzamiento, demostrando por primera vez la viabilidad de recuperar una nave espacial orbital de esta magnitud.

Avance técnico para la reutilización orbital

Esta operación representa un desafío de ingeniería de nivel extremo que nunca antes se había superado con una nave de tales dimensiones. Para la compañía de Elon Musk, este logro es fundamental porque prueba la tesis central de su modelo de negocio: la capacidad de reutilizar vehículos de gran tamaño de forma fiable. La economía de los lanzamientos futuros, los costes de despliegue de la red Starlink y la eficiencia del capital dependen ahora de esta habilidad para recuperar naves intactas en lugar de construirlas nuevas.

Also read Elon Musk comparte los vídeos que tomó a pocos metros del cohete Starship tras su histórico aterrizaje: 'Los grabé en la torre'

Según los analistas, este éxito allana el camino para la reutilización completa tanto del propulsor como de la nave. El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, señala que ahora que la etapa superior se ha recuperado intacta, SpaceX puede realizar inspecciones exhaustivas y utilizar los datos para mejorar los vehículos futuros de una manera que antes era imposible. Este marco técnico es el último gran hito antes de que se vuelvan realistas los vuelos semanales o incluso diarios de Starship.

Reacción inmediata del mercado bursátil

A pesar de la magnitud del logro, las acciones de SpaceX mostraron una volatilidad notable durante la sesión del lunes. La capitalización actual de la empresa supera los 1,89 billones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 1,71 billones de euros. En la preapertura del lunes, los títulos experimentaron un avance de hasta el 1%, recuperando momentáneamente la cota de 140 dólares. Sin embargo, la Bolsa no se contagió completamente del optimismo espacial y los títulos dieron la vuelta, cayendo más de un 2% hasta situarse en 135,85 dólares.

Advertisement

Esta caída se enmarca en un contexto de fuertes ventas en los mercados tecnológicos y la preocupación constante de los inversores por las condiciones macroeconómicas. Aunque el avance fue significativo para la ingeniería aeroespacial, el mercado financiero parece estar esperando señales más claras sobre cómo este éxito se traducirá en beneficios inmediatos a corto plazo, manteniendo un cautela que limita la subida inicial del valor de las acciones.

Análisis financiero y proyecciones de los bancos

Los bancos de inversión han reaccionado con notable entusiasmo ante el éxito de Starship. Bancos como Citi, Bernstein y Morgan Stanley han expresado su firme respaldo. El analista de Bernstein, Doug Harned, elevó su precio objetivo a 268 dólares y otorgó una recomendación de "rendimiento superior", anticipando que SpaceX podría lograr un lanzamiento diario para finales de 2027 si demuestra la reutilización completa.

John Godyn de Citi ha sido aún más optimista, elevando el precio objetivo de las acciones Clase A de 240 a 280 dólares, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 101%. Godyn declaró que el progreso de Starship podría ayudar a la compañía a alcanzar un precio objetivo de 900 dólares por acción. Con esta valoración, SpaceX alcanzaría una capitalización de 12 billones de dólares, más del doble que Apple, que actualmente lidera el mercado con cerca de 5,2 billones.

Estrategia futura y competencia en el espacio

La ventaja competitiva de SpaceX se ampliará significativamente tras el fallo del cohete del 14 de noviembre, que afectó a un proyecto conjunto entre Boeing y Lockheed Martin. Jeffrey Wlodarczak, analista de Pivotal Research, estableció en septiembre un precio objetivo de 220 dólares, previendo que cada Starship pueda volar entre 20 y 50 veces. Esta capacidad de preparación rápida y económica para los siguientes lanzamientos contrasta con la industria tradicional, donde lanzar cualquier vehículo al espacio siempre ha sido extremadamente costoso debido a la imposibilidad de reutilizarlos después de un solo vuelo.

Advertisement

El fallo del propulsor al aterrizar en la plataforma durante este último vuelo se considera un contratiempo menor frente al éxito de la captura en vuelo. Bernstein estima que, si el escudo térmico es utilizable para el próximo lanzamiento, la empresa debería lograr aterrizajes predecibles en breve. Este ritmo de operaciones constantes es clave para consolidar su dominio en el transporte orbital, ofreciendo un servicio más frecuente y asequible en un mercado que históricamente ha estado dominado por costos prohibitivos y baja frecuencia.