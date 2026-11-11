Soto Ivars critica dura a RTVE por cancelar entrevista de Abáscal con Jordi Wild

El activista Soto Ivars denuncia la cancelación de la entrevista entre el líder de Vox y el creador de contenido Jordi Wild, alegando incumplimiento de compromisos y cuestionando la integridad de la programación pública.

El activista y comentarista Soto Ivars se manifestó a principios de 2024 en el intervalo de la mañana, criticando con franqueza a la pública radiotelevisión RTVE por suspender la entrevista que el líder del partido Vox, Santiago Abáscal, había disputado con el popular creador de contenido Jordi Wild en el pódcast "La Revuelta". La decisión, tomada a solo 24 horas de la grabación, provocó la fuerte reacción de Ivars que denunció la falta de integridad del programa y la brecha de confianza entre los interlocutores y la audiencia.

Incidente y declaraciones de Soto Ivars

Según la declaración de Soto Ivars, el programa "La Revuelta" no cumplió con el acuerdo de difusión anunciado previamente, bloqueando la publicación de los últimos 40 minutos de la entrevista. Ivars describió la acción como una "falta de compromiso genuino" y acusó a RTVE de "fallar" al público y a la propia plataforma de Wild. En sus mensajes en redes sociales, la crítica fue directa y ensayó una especie de sarcasmo, subrayando la distancia del público con la decisión de la cadena.

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Reacción del partido Vox y la cadena

El mismo día de la polémica, Vox publicó un comunicado crítico dirigidos a RTVE y a la plataforma de producción El Terrat, los cuales alegan que no se las ha concedido la exclusividad de la imagen de Abáscal en futuras entrevistas. El comunicado destaca la "falta de apertura" de RTVE para enviar el contenido restante, lo que deja al partido sin representación en la plataforma utilizada por Wild. La postura del partido recita que su candidato a la próxima candidatura esperada de Vox perdería visibilidad ante el público intuido de sus futuras oportunidades mediáticas.

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Implicaciones para la audiencia y el panorama mediático

La cancelación de las grabaciones y la interrupción de la publicación de los videos ha generado una mayor tensión en la audiencia de "La Revuelta". Los comentarios en la plataforma de Wild reflejan un segmento de usuarios que se sienten traicionados por la suspensión, mientras que estiman que la cobertura de la entrevista hubiera aportado una visión crítica del líder de Vox. Asimismo, la falta de continuidad de la entrevista provoca que el partido de extrema derecha quede sin una plataforma para exponer su agenda ante el público popular, inicialmente programada para su publicación el 13 de noviembre.

Conclusión y próximas acciones

Actualmente, los responsables de RTVE, la cadena que produce "La Revuelta" y la propia agenda de Vox siguen en proceso de negociaciones. Se espera que el grupo de Vox revise el acuerdo de publicación para poder asegurar un espacio digital adecuado en caso de que la próxima invitación al pódcast sea autorizada. Mientras tanto, el canal de Wild continúa comunicando a su audiencia la situación y diseminando el mensaje de transparencia e integridad, mientras que la audiencia y el público general están atentos a las declaraciones de los involucrados antes del próximo episodio programado para la segunda parte de noviembre.