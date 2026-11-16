Soto Ivars asegura que votará al PP como castigo al sanchismo en las elecciones 29N

El columnista Soto Ivars revela su intención de votar al PP en las elecciones del 29 de noviembre para sancionar la gestión de Pedro Sánchez y recuperar la separación de poderes.

El columnista y escritor Soto Ivars ha anunciado de manera directa su intención de votar al Partido Popular en los comicios generales convocados para el 29 de noviembre. En su programa de radio y podcast ' La Cuota', emitido por el diario ABC, Soto Ivars declaró que este voto constituye un castigo necesario hacia Pedro Sánchez, a quien atribuye la destrucción del país y la colonización de las instituciones públicas.

Contexto Electoral y Encuestas

La campaña electoral se inició oficialmente el viernes 13 de noviembre y está programada para tener una duración de dos semanas. Según la mayoría de las encuestas recientes, el Partido Popular y Vox tendrían la mayoría suficiente para formar gobierno y poner fin a los ocho años de mandato de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno de España. Aunque Soto Ivars reconoce que aún pueden producirse giros o cambios en la dinámica de la campaña, su decisión personal ya está tomada y no contempla la abstención.

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Crítica al Modelo de Gobierno

Soto Ivars argumenta que el llamado sanchismo ha podrido la convivencia social y ha deteriorado las relaciones entre los poderes del Estado. Para el escritor, los próximos gobernantes se encontrarán con un país en un estado crítico, marcado por tres años sin aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Además, señala que el actual presidente ha ido colonizando progresivamente los poderes públicos, lo que ha generado un desequilibrio institucional grave que requiere una corrección inmediata y contundente.

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Exigencias a Feijóo y Abascal

El columnista advierte a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, quienes espera que gobiernen conjuntamente, sobre las enormes tareas que tienen por delante. Soto Ivars exige que devuelvan el poder judicial a la esfera judicial y el poder legislativo a su competencia real, procesos que pone en duda que se lleven a cabo con facilidad. Asimismo, insta a rendir cuentas por la travesía de tres años sin Presupuestos y a transformar RTVE en un servicio público genuino, libre de injerencias partidistas.

Compromiso de Vigilancia Ciudadana

Soto Ivars asegura que será un crítico feroz con el nuevo presidente si no cumple con estas misiones restauradoras. Advierte que la ciudadanía ya no puede permitir que la izquierda haga lo que le ha permitido a Sánchez durante los últimos años. Soto Ivars se compromete a ser implacable con los nuevos gobernantes, estableciendo un estándar de vigilancia y exigencia que reflejaría el deseo de muchos electores de devolver la normalidad constitucional al país tras el periodo de polarización actual.