Sotheby's Subastará un 'Arlequín' de Picasso por 40 Millones de Dólares

Sotheby's anuncia la subasta del cuadro cubista 'Arlequín (Busto)' de Picasso, valuado en 40 millones de dólares, proveniente de la colección de Enrico Donati. La subasta se realizará en mayo en Nueva York, incluyendo otras obras de arte importantes.

Fotografía proporcionada por Sotheby's que muestra la obra ' Arlequín (Busto) ' de Pablo Picasso , que será subastada por aproximadamente 40 millones de dólares. EFE/ Sotheby's Nueva York (EFE) - Sotheby's reveló este lunes su intención de subastar el cuadro cubista ' Arlequín (Busto) ', del renombrado pintor español Pablo Picasso , por una suma estimada en 40 millones de dólares. Esta importante venta tendrá lugar durante su destacada semana de subastas en Nueva York, programada para mayo. La obra, que representa una de las piezas centrales de la colección del pintor estadounidense de ascendencia italiana Enrico Donati, conocido como 'el último surrealista', y su esposa Adele, ambos ya fallecidos, según se comunicó en un anuncio oficial de la casa de subastas.

El cuadro, previamente valorado en aproximadamente 30 millones de dólares, había sido programado para una subasta en Sotheby's en 2008, un año después del fallecimiento de su propietario original. Sin embargo, por razones no especificadas, la obra fue retirada de la venta, posiblemente debido a la incertidumbre económica y el temor a una venta fallida en medio de la crisis financiera global de ese período.

La pintura, que data de 1909, fue creada dos años después de que Picasso finalizara su icónica obra 'Les Demoiselles d'Avignon'. El 'Arlequín (Busto)' retrata a un arlequín, un personaje emblemático del arte y la comedia, con la barbilla delicadamente apoyada en una mano, capturando una expresión introspectiva y melancólica. La elección del tema y la técnica cubista empleada reflejan la profunda exploración artística de Picasso y su constante búsqueda de nuevas formas de representación.

Además de la obra maestra de Picasso, Sotheby's tiene previsto subastar otras piezas notables de la colección Donati. Entre ellas, destaca un cuadro abstracto de Wassily Kandinsky, titulado 'Rote Tiefe', con una estimación inicial de 12 millones de dólares, y otra obra de Yves Tanguy, 'Aux Aguets le jour', cuyo valor se estima a partir de 800.000 dólares. Esta diversa colección, heredada de Donati y su esposa, ofrece una visión fascinante del arte del siglo XX y abarca diferentes corrientes artísticas, desde el cubismo y el surrealismo hasta la abstracción. La subasta de estas piezas promete atraer a coleccionistas de todo el mundo, interesados en adquirir obras de artistas de renombre y colecciones privadas de gran valor histórico y artístico.

Adicionalmente, la colección Donati incluye una decena de antigüedades provenientes de África, Oceanía y las Américas, las cuales serán subastadas en junio. Esta inclusión subraya la diversidad de los intereses de la pareja Donati y amplía el atractivo de la subasta, ofreciendo a los coleccionistas una oportunidad única para adquirir objetos de diferentes culturas y épocas.

La noticia de esta subasta coincide con otros eventos relevantes en el ámbito informativo, como las advertencias del presidente colombiano, Petro, sobre la posible destitución de alcaldes que no logren resolver las tarifas del impuesto predial. Además, se reporta un incendio forestal que ha afectado a 141 hectáreas en el suroeste de Florida, Estados Unidos, lo que refleja la importancia de la actualidad en distintos frentes, desde el mundo del arte hasta los desafíos ambientales y políticos.





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