Conoce los resultados de la Lotería de la ONCE del viernes 27 de noviembre de 2026. Detalles del Cuponazo con 9 millones de premio mayor y sorteos del Super Once.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) celebró sus sorteos diarios el viernes 27 de noviembre de 2026, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de verificar sus combinaciones en el Cuponazo y el Super Once. Las extracciones oficiales son la única fuente válida para determinar a los ganadores de estos juegos de azar de carácter social.

Premios Mayores del Cuponazo y Cuponazo XXL

El sorteo del Cuponazo de la ONCE tiene lugar cada viernes y está diseñado para repartir hasta 9 millones de euros junto con seis premios de 100.000 euros cada uno. La mecánica de este juego requiere que el afortunado poseedor del boleto ganador haga coincidir cinco cifras exactas y la serie correspondiente con el número y la serie premiados en la primera extracción para obtener el premio máximo.

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Existe la opción de ampliar la apuesta pagando 2 euros adicionales por cada cupón jugado, lo que convierte la participación en el Cuponazo XXL. Esta modalidad adicional permite ganar 15 millones de euros y reparte seis premios secundarios de 200.000 euros cada uno. Para participar en el Cuponazo, los jugadores deben elegir una combinación específica y seleccionar la cantidad de cupones que desean jugar.

Escalera de Premios del Cuponazo Diario

El número premiado, también conocido como número principal, es el determinante principal para adjudicar la mayoría de los premios en el sorteo del Cuponazo. Los ganadores deben acertar un número de serie comprendido entre el 1 y el 135 junto con el número principal para acceder a las diferentes categorías de premios.

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La estructura de premios incluye 134 premios de 25.000 euros para quienes acierten las cinco cifras. Además, hay 1.215 premios de 150 euros para las cuatro últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros para las tres últimas cifras, y 121.500 premios de 6 euros para las dos últimas cifras. Finalmente, se otorgan 1.215.000 premios de 3 euros para acertar la última cifra, lo que constituye un reintegro del importe pagado por el cupón.

Reglas y Mecánica del Super Once

La participación en el sorteo Super Once de la ONCE se registra seleccionando, sin importar el orden, entre 5 y 11 números distintos elegidos de un total de 80. Durante la extracción, se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, y los premios varían según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada.

Los jugadores pueden ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números por un precio de 1 euro. Del lunes al domingo, hay tres sorteos diarios a las 10h, 12h y 21:15h donde se puede optar al premio final. La apuesta se basa en 7 combinaciones posibles de 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

Verificación Oficial y Otras Loterías del Viernes

Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 27 de noviembre de 2026 son aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no asume responsabilidad por errores u omisiones en la información de este artículo.

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Además de los sorteos de la ONCE, el viernes 27 de noviembre de 2026 también es la fecha para comprobar los resultados de otros juegos como Euromillones, La Primitiva, Bonoloto y EuroDreams. Los jugadores pueden consultar en los canales oficiales si han sido premiados en estas loterías concurrentes.