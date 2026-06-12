Sorteos de la ONCE: Cuponazo y Super Once, resultados y cómo participar

Descubre los detalles del Cuponazo de la ONCE, que reparte hasta 9 millones de euros cada viernes, y el Super Once, con sorteos diarios. Además, conoce los resultados de los sorteos recientes.

Cada viernes, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ( ONCE ) celebra el sorteo del Cuponazo , que reparte hasta 9 millones de euros al acertante de las cinco cifras y la serie del número premiado en la primera extracción.

El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados, será agraciado con 9.000.000 de euros. Además, existe la opción de jugar al Cuponazo XXL, abonando 2 euros más sobre el precio del cupón estándar, lo que permite optar a un premio de 15 millones de euros y seis premios de 200.000 euros cada uno. Para ello, es necesario elegir una combinación ganadora y la cantidad que se desea jugar.

El bote final se transfiere a la combinación ganadora de cinco cifras y el número de la serie, que va desde el 1 hasta el 135. Este sorteo también ofrece la posibilidad de acumular los premios de primera y segunda categoría en el mismo cupón, incrementando las oportunidades de ganar.

El número principal, o número premiado, determina también múltiples premios menores: 134 premios de 25.000 euros para las cinco cifras, 1.215 premios de 150 euros para las cuatro últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros para las tres últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros para las dos últimas cifras, y 1.215.000 premios de 3 euros para la última cifra, que equivale al reintegro del importe pagado por el cupón (3 euros). Así, el Cuponazo no solo reparte grandes premios, sino que también asegura que muchos participantes recuperen su inversión o ganen pequeñas cantidades.

De lunes a domingo, los interesados pueden participar en el sorteo Super Once, eligiendo entre 5 y 11 números distintos de una matriz de 80 números, sin necesidad de que estén ordenados. Las apuestas y los números acertados varían según la cantidad de números seleccionados.

El sorteo selecciona una combinación de 20 números, y si el jugador acierta los números de su apuesta, puede ganar hasta un millón de euros por cada combinación de 11 números, con un coste de 1 euro por apuesta. Este sorteo se realiza tres veces al día, todos los días: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15 horas.

Los participantes pueden hacer sus apuestas en siete modalidades distintas: con 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números, tanto para el sorteo diario como para el semanal. Es importante destacar que los únicos resultados oficiales válidos son los publicados por la ONCE; este artículo no se hace responsable de posibles errores u omisiones.

En cuanto a los resultados de sorteos recientes, el viernes 12 de junio de 2026 se celebraron los sorteos de Euromillones y Eurojackpot, cuyos resultados se pueden consultar en los enlaces correspondientes. El jueves 11 de junio de 2026, la Lotería Nacional otorgó su primer premio al número 84348, con un premio de 300.000 euros.

Ese mismo día, La Primitiva acumuló un bote de 4.000.000 de euros y la combinación ganadora fue 12, 15, 22, 30, 32, 49, con complementario 33 y reintegro 8. También el jueves 11 de junio, la ONCE realizó sus sorteos diarios, como el Cupón Diario, Mi Día y Super Once, cuyos resultados pueden comprobarse en directo. Para más información sobre estos sorteos y otros como Bonoloto y EuroDreams, se recomienda consultar las páginas oficiales





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