Sorteos de la ONCE: Cupón Diario y Súper Once, premios y cómo jugar

Descubre cómo funcionan el Cupón Diario y el Súper Once de la ONCE, sus premios de hasta 500.000 euros y un millón de euros, y la historia de estos sorteos que llevan décadas cambiando vidas.

La Organización Nacional de Ciegos de España ( ONCE ) es conocida por sus sorteos diarios que ofrecen la oportunidad de ganar importantes premios en efectivo. El Cupón Diario es uno de los juegos más emblemáticos, celebrado de lunes a jueves, y reparte un premio principal de 500.000 euros además de 49 premios de 35.000 euros cada uno.

Su historia se remonta a 1938, cuando comenzó a celebrarse el sorteo diario del cupón, aunque no fue hasta 1988 que se constituyó la Fundación ONCE. En sus inicios, el boleto costaba solo 10 céntimos y se jugaba con tres cifras y una serie, con cinco números diferentes.

Con el paso del tiempo, el juego ha evolucionado hasta convertirse en el formato actual, que permite elegir cinco números del 0 al 9 para el Cupón Diario, o seleccionar entre 5 y 11 números de una matriz de hasta 80 para el Súper Once. Para participar en el Cupón Diario, simplemente hay que adquirir un cupón en las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online.

Durante el sorteo, se extraen cinco bolas numeradas del 0 al 9 que forman el número ganador. El premio máximo de 500.000 euros se otorga al acertar el número y la serie.

Además, existen otros premios menores. El sorteo se realiza de lunes a jueves, ofreciendo una oportunidad diaria de ganar.

Por otro lado, el Súper Once ofrece una mecánica diferente: el jugador puede elegir desde 5 hasta 11 números de una matriz de 80, y el orden no importa. En cada sorteo se seleccionan 20 números ganadores, y los premios dependen de la cantidad de aciertos y del importe apostado. La apuesta mínima es de 1 euro y permite optar a premios de hasta un millón de euros si se aciertan los 11 números.

El Súper Once se celebra tres veces al día, todos los días, a las 10:00, 12:00 y 21:15 horas. Existen siete tipos de apuestas en el Súper Once según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Cuantos más números se seleccionen, mayor es el precio de la apuesta, pero también aumentan las posibilidades de ganar premios importantes.

Es importante recordar que los únicos resultados oficiales válidos son los publicados por la ONCE, y que este artículo es meramente informativo. Los sorteos de la ONCE no solo ofrecen la emoción del juego, sino que también contribuyen a una causa social, ya que los beneficios se destinan a programas de apoyo a personas con discapacidad visual.

Para más información sobre los resultados y cómo jugar, se recomienda visitar el sitio web oficial de la ONCE o acudir a las administraciones autorizadas. La suerte puede estar a la vuelta de la esquina con estos sorteos diarios que han formado parte de la cultura española durante décadas





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