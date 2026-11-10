Sorteo Valencia Media Maratona 2025: Inscripción Abierta y Fechas Clave

Inscripción abierta al sorteo de la Media Maratón de Valencia 2025. Conoce las fechas, requisitos y el proceso para conseguir uno de los 25.000 dorsales disponibles.

La organización ha confirmado que el plazo oficial para solicitar dorsal en el sorteo de la Media Maratón de Valencia está abierto desde el martes 10 de noviembre a las 11:00 horas. Este evento deportivo, reconocido como una de las medias maratones más rápidas y populares del mundo, pondrá a disposición de los participantes un total de 25.000 dorsales para su próxima edición.

Proceso de Inscripción y Requisitos

El procedimiento para acceder a la lotería de dorsales es directo y se centra en la recopilación de datos personales esenciales. Los interesados deben completar su nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte, fecha de nacimiento y correo electrónico válido. La participación en este sorteo no tiene coste alguno, lo que facilita el acceso a la carrera para corredores de todos los niveles.

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Aunque la inscripción es gratuita, la plataforma requiere introducir una tarjeta bancaria para realizar una retención temporal de cinco euros. Esta cantidad permanece bloqueada durante un máximo de quince días y se libera automáticamente una vez finalizado el periodo de validación, garantizando la seriedad de las solicitudes sin generar gastos adicionales para los usuarios.

Fechas Importantes y Resultados

El público general tiene hasta el próximo 16 de noviembre a las 10:59 horas para registrar sus datos en el sistema de sorteo. Es fundamental respetar este límite temporal, ya que el periodo preferencial reservado previamente a los corredores inscritos para la edición de 2026 ya ha concluido. Tras cerrar el registro, la organización procederá con la selección aleatoria de los beneficiarios.

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El sorteo se celebrará el día 17 de noviembre, momento en el que se determinará quiénes obtienen los derechos para participar. Los resultados oficiales se comunicarán por correo electrónico el día 18 de noviembre. Los corredores agraciados dispondrán de siete días naturales, hasta el 25 de noviembre a las 11:00 horas, para formalizar su inscripción definitiva y asegurar su plaza en la carrera.

Impacto en la Comunidad Corredora

Esta iniciativa permite que miles de atletas tengan la oportunidad de correr por las calles de la capital del Turia. La posibilidad de inscribirse en grupo, con un máximo de tres personas, fomenta la participación familiar o entre amigos, añadiendo un componente social importante al evento deportivo. La gestión centralizada por Sport Life Ibérica S.A.U. asegura un proceso transparente y eficiente.