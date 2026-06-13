Sorteo ordinario de Lotería Nacional oggi, 13 de junio de 2026: consulta resultados y premios en directo

Cobertura en directo del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado 13 de junio de 2026. Conoce los números premiados, el décimo ganador y la lista oficial de premios. Información sobre horarios, precios y cómo participar.

Falta poco más de media hora para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 13 de junio de 2026, un evento que despierta gran expectación entre los participantes.

Loterías y Apuestas del Estado, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda responsable de estos sorteos, emitirá el sorteo en directo desde las 13:00 horas a través de su página web oficial. Asimismo, medios como ABC ofrecen una cobertura minuto a minuto para informar sobre cada uno de los premios y los lugares agraciados.

Según la normativa, la edad mínima para participar es de 18 años y los boletos pueden adquirirse hasta media hora antes del inicio del sorteo en administraciones de lotería, o a través de la web oficial hasta las 11:45 horas. El precio del décimo para este sorteo ordinario es de 6 euros, que corresponde a la décima parte de un billete.

Los sorteos de los sábados de la Lotería Nacional tienen una duración aproximada de 20 minutos, por lo que Around 13:20 horas se conocerán todos los números y décimos premiados. En un sorteo ordinario como el de hoy, los premios incluyen un primer premio de 130.000 euros por serie (13.000 euros al décimo), un segundo premio de 120.000 euros por serie (12.000 euros al décimo), y premios por participaciones como las tres últimas cifras, que otorgan 30 euros al décimo (300 euros a la serie).

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España, con sus orígenes en la "Lotería Real" instaurada por el Rey Carlos III en 1763, que evolucionó al sorteo actual a partir de 1812, cuando se celebró el primer sorteo bajo el nombre de "Lotería Primitiva Nacional". Para comprobar los resultados de este sorteo, los jugadores pueden consultar la página web de Loterías y Apuestas del Estado, acudir a administraciones de lotería autorizadas o seguir la cobertura informativa de diversos medios de comunicación.

El proceso de comprobación consiste en verificar si el número del décimo coincide con alguno de los números premiados, especialmente el primer y segundo premio, así como las terminaciones que reciben premios menores. La emoción se mantiene hasta que la extracción finaliza y se hacen públicos todos los números agraciados.

Cabe recordar que la Lotería Nacional no solo es un juego de azar, sino también una tradición deeply arraigada en la cultura española, que ha ido adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Los sorteos extraordinarios, como el de Navidad o el del Niño, congregan una mayor participación y reparten premios más cuantiosos, pero los sorteos ordinarios de los sábados continúan siendo una cita semanal para muchos





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