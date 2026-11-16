Sorteo Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air abre inscripción

Se cierra la inscripción al sorteo de la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air. Los resultados se conocerán el 18 de noviembre para todos los participantes registrados.

La organización de la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air ha oficializado el cierre del plazo de inscripción para el sorteo de dorsales de esta edición. Este proceso ha registrado una cifra histórica de expectativa por parte de los atletas interesados en participar en el evento.

Todos los corredores que hayan formalizado su solicitud recibirán una notificación oficial sobre el resultado del sorteo. Esta comunicación será enviada independientemente de que el participante haya conseguido plaza o no, garantizando la transparencia en el proceso de selección.

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Detalles del sistema de sorteo

El sorteo permite la solicitud individual o en grupo. Para quienes prefieren compartir la experiencia, la organización ofrecía la posibilidad de participar en parejas o tríos. De esta forma, si el sorteo resulta favorable, todos los integrantes del grupo obtendrán plaza.

La participación en el sorteo era gratuita, aunque se realizaba una retención de cinco euros que se devuelve automáticamente. Una vez superado el plazo de inscripción, los participantes perderán el derecho a su dorsal y la organización podrá disponer de las plazas que queden libres.

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Plazo de resultados

Los corredores conocerán el resultado del sorteo a partir del próximo 18 de noviembre. Esta fecha marca el inicio de la fase de comunicación oficial con todos los implicados en el proceso de selección de dorsales para la carrera.