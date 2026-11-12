Sorteo Lotería Nacional Jueves 12 Noviembre 2026: Resultados, Premios y Detalles

Descubre todos los detalles del sorteo de Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre de 2026, incluyendo horarios, premios oficiales y cómo verificar los números ganadores.

El sorteo ordinario de Lotería Nacional correspondiente al jueves 12 de noviembre de 2026 se celebrará hoy con la transmisión en directo desde las 21:00 horas. Este evento anual, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, mantiene su tradición de ofrecer oportunidades de premios a través de décimos individuales.

La entidad emisora garantiza que un 70% del valor de los billetes se devuelve directamente en forma de premios a los participantes afortunados. El resto del dinero se destina a cubrir costes operativos, comisiones administrativas y dividendos para el Estado, financiado por este organismo público.

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Cronología y Mecánica del Sorteo

El proceso de extracción comienza puntualmente a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Los bombos oficiales comienzan a girar para determinar los números ganadores en un procedimiento que asegura la transparencia del juego. Según los reglamentos vigentes, los sorteos de los jueves tienen una duración aproximada de 20 minutos.

Se espera que el público conozca todos los números premiados y los décimos ganadores alrededor de las 21:20 horas. Este horario permite a los jugadores tener un margen claro para verificar sus billetes una vez finalizada la ceremonia oficial. La estructura del evento está diseñada para ser eficiente y accesible para todos los participantes.

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Historia y Marco Legal Oficial

Lotería Nacional depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado, un organismo autónomo que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda. Esta estructura institucional asegura que la gestión del juego se realice bajo estrictos controles públicos y fiscales. La participación mínima para jugar en este sorteo requiere ser mayor de 18 años.

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España, con raíces que se remontan al año 1763. El Rey Carlos III instauró entonces la llamada Lotería Real para regular el mercado. Sin embargo, el sorteo actual tal como lo conocemos no llegó hasta casi medio siglo después.

Detalles de los Premios Disponibles

El sorteo del jueves de este 12 de noviembre de 2026 repartirá premios específicos según lo establecido. El segundo premio se adjudica 6.000 euros al décimo ganador y 60.000 euros a la serie premiada. Esta distribución fija es característica de los sorteos ordinarios semanales.

Adicionalmente, se realizarán siete extracciones de tres cifras con premios menores. Cada uno de estos premios asciende a 15 euros al décimo y 150 euros a la serie correspondiente. Estos montos menores complementan la oferta de premios principales del sorteo.

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Información sobre Compra y Venta

Los boletos están a la venta hasta media hora antes del comienzo del sorteo, es decir, hasta las 20:30 de este mismo jueves. La adquisición puede realizarse en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en puntos físicos autorizados. El precio del décimo en este sorteo ordinario es de 3 euros.

Un décimo representa la décima parte de un billete completo. El premio que corresponde al décimo es exactamente la décima parte del premio total al billete. Esta fracción permite a los jugadores participar con una inversión menor. En sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad, el precio del décimo suele ser superior al de los sorteos ordinarios.

Cobertura Mediática y Próximos Pasos

ABC realizará una cobertura en directo para informar minuto a minuto del sorteo. Esta cobertura incluirá la lista oficial de premios y los lugares agraciados en tiempo real. Los espectadores pueden seguir el evento a través de la plataforma digital de ABC.

La Lotería Nacional continúa siendo una herramienta de recaudación que contribuye a la economía nacional. Los fondos generados han permitido financiar obras y servicios públicos a lo largo de los años. El sorteo del 12 de noviembre de 2026 sigue este patrón de contribución social y financiera.