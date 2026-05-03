Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026: Premios, fiscalidad y cómo participar

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional se celebrará el 3 de mayo de 2026, ofreciendo premios millonarios y la oportunidad de regalar ilusión. Descubre los premios, la fiscalidad aplicable y cómo participar en este evento tradicional en España.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en el calendario de juegos de España, coincidiendo con una fecha emotiva y especial: el Día de la Madre.

En 2026, este sorteo tendrá lugar el domingo 3 de mayo, una oportunidad única para regalar ilusión y, quién sabe, incluso un premio millonario. Regalar un décimo de lotería en esta fecha no solo es un detalle simbólico, sino que puede convertirse en un recuerdo inolvidable o en una gran alegría económica.

Cada año, este sorteo extraordinario ofrece una amplia variedad de premios, destacando un premio especial de 15 millones de euros para un solo décimo, además de un primer premio de 130.000 euros y un segundo premio de 25.000 euros. También se reparten múltiples premios menores y reintegros, lo que brinda a todos los participantes la posibilidad de probar suerte y llevarse algo a casa.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre se distingue por su generosa distribución de premios, que incluye: un premio especial de 15.000.000 euros (fracción y serie), un primer premio de 130.000 euros al décimo, un segundo premio de 25.000 euros al décimo, premios a las 4, 3 y 2 últimas cifras, y 3 reintegros que devuelven lo jugado (15 euros). Además, es importante tener en cuenta la fiscalidad aplicable a estos premios.

En España, Hacienda retiene un 20% de los premios que superen los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, pero a partir de esa cantidad se aplica la retención. En el caso del premio especial de 15 millones de euros, casi la totalidad del importe está sujeta a tributación, lo que implica una retención de varios millones.

Por otro lado, en el primer premio de 130.000 euros, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, y sobre los 90.000 restantes se aplica un 20%, lo que supone una retención aproximada de 18.000 euros. Este sorteo no solo es una oportunidad para ganar grandes premios, sino también para compartir un momento especial con la familia.

La Lotería Nacional ha convertido este evento en una tradición que año tras año atrae a miles de personas deseosas de probar suerte y, quizás, cambiar su vida con un solo décimo. No te pierdas la oportunidad de participar en este sorteo y sigue toda la actualidad en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro perfil de Google





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