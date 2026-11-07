Sorteo Extraordinario de la Cultura 7 de noviembre 2026: Resultados y premios

Resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de la Cultura el sábado 7 de noviembre 2026. Descubre los números ganadores, los premios repartidos y dónde han caído los botes de Loterías y Apuestas del Estado.

El Sorteo Extraordinario de la Cultura, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, celebró su edición correspondiente al sábado 7 de noviembre de 2026 con una dotación total de 105 millones de euros en premios. Este evento anual, que tiene como objetivo financiar proyectos culturales a través de la venta de décimos, distribuyó las ganancias entre varios localidades españolas y jugadores adivinos de números de la suerte.

Detalles del Sorteo y Mecánica de Premios

La estructura del sorteo celebrado el 7 de noviembre 2026 constaba de 10 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete completo tenía un precio de 150 euros, aunque al estar divididos en décimos, el costo accesible para el participante era significativamente menor. La mecánica del juego requiere que los jugadores escojan un número de cinco cifras distintas, comprendidas entre el 00000 y el 99999. Se calcula que existen 10 millones de décimos que pueden optar al primer premio, lo que implica una probabilidad estadística de 0,00001% de obtener el premio mayor.

Also read Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 6 de noviembre de 2026 en directo

Los principales premios se distribuyen de la siguiente manera: el primer premio asciende a 1,5 millones de euros a la serie completa, lo que equivale a 150.000 euros por cada décimo ganador. El segundo premio ofrece 300.000 euros a la serie, y el tercer premio otorga 150.000 euros a la serie. Además, existen premios adicionales para los acertantes de las tres últimas cifras del primer premio, asegurando que una mayor cantidad de participantes reciban alguna forma de recompensa por su participación.

Ubicaciones de los Premios Mayores

La distribución geográfica de los premios principales en el sorteo del sábado 7 de noviembre 2026 fue amplia, cubriendo diversas provincias de España. El primer premio cayó en decenas de localidades, entre las que se encuentran San Cristóbal de Segovia en Segovia, Montefrío en Granada, Sa Carroca en Baleares, Madrid capital, Alhama de Almería, Gavà en Barcelona, Cuenca, La Galera en Las Palmas, Valdemoro en Madrid, Churra en Murcia, Pamplona en Navarra, Segovia y Alcalá de Guadaira en Sevilla.

Advertisement

Asimismo, otros premios significativos se repartieron entre Logroño en La Rioja, Ardales en Málaga, Santiago de la Ribera en Murcia, Villanueva de la Fuente en Ciudad Real, Olot en Girona, Madrid capital, Ronda en Málaga, Ulea en Murcia y Camuñas en Toledo. Otras localidades premiadas incluyeron Alella en Barcelona, Madrid capital, Pizarra en Málaga, Elche de la Sierra en Albacete, Almería capital, Jesús en Baleares, Buitrago de Lozoya en Madrid, Coslada en Madrid y Cambrils en Tarragona.

Gestión de Premios y Reclamaciones

Los ganadores cuentan con un plazo de hasta tres meses para reclamar sus premios. La administración Loterías y Apuestas del Estado facilita dos vías principales para la recepción de las cantidades: la transferencia automática a la cuenta bancaria del ganador o la solicitud presencial. Para la gestión presencial, es necesario acudir a la administración con el DNI en mano y el billete validado. En caso de premios iguales o inferiores a cierta cuantía límite, el ganador recibe la totalidad de la cantidad, mientras que por encima de esa cifra se aplican las normas de justificación de origen de fondos.

Es importante destacar que el sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Los espectadores pueden seguir la retransmisión en directo y mantener actualizada la página para conocer los resultados en tiempo real. Además, el sorteo anterior o posterior del tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional se utiliza como referencia para otros juegos y combinaciones.

Cronograma y Otros Sorteos de la Semana

El próximo sorteo de Loterías y Apuestas del Estado está programado para el sábado 14 de noviembre. Durante la semana, los jugadores también pueden participar en la Primitiva, la Bonoloto y la ONCE. Las noticias sobre los resultados de estos sorteos, incluyendo el Sueldazo y el Super Once de la ONCE, se publican diariamente. Para el sábado 7 de noviembre 2026, también se informaron los premios de Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y la ONCE del viernes 6 de noviembre 2026, cubriendo así todas las opciones de lotería estatales.

Advertisement

Los resultados oficiales permiten verificar si un décimo específico ha sido agraciado con cualquiera de los premios mencionados. La transparencia y la difusión inmediata de los números premiados garantizan la confianza de los participantes. Se anima a los jugadores a revisar sus billetes con atención y a utilizar los canales oficiales para la reclamación de premios, asegurando que todo el proceso sea seguro y transparente para los ciudadanos.