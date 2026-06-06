Sorteo Extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional 2026: premios, horario y cómo participar

Cobertura completa del sorteo benéfico de la Lotería Nacional a favor de Cruz Roja, con detalles sobre los premios, el horario, el precio de los décimos y el procedimiento para seguir el evento en directo.

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional a favor de Cruz Roja , programado para el sábado 6 de junio de 2026, es un evento benéfico que destinará la totalidad de sus beneficios a esta organización humanitaria.

Este sorteo especial, organizado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, mantiene la tradición de los sorteos nacionales que se celebran cada sábado a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Madrid, con una duración aproximada de 25 minutos. La participación está reservada a mayores de 18 años, y la compra de décimos -cada uno con un precio de 15 euros- puede realizarse hasta treinta minutos antes del inicio del sorteo.

El primer premio de este sorteo extraordinario asciende a 4.200.000 euros por serie, lo que equivale a 420.000 euros por décimo. Además, se distribuirán numerosos premios secundarios: un segundo premio de 300.000 euros por serie, doce cuartos premios de 75.000 euros por serie y once extracciones de tres cifras que otorgan 750 euros por serie.

La Lotería Nacional, con orígenes que se remontan a 1763 bajo el nombre de Lotería Real y consolidada en su forma actual desde 1812, sigue siendo uno de los juegos de azar más arraigados en España. Este kind of sorteos extraordinarios, como el de la Cruz Roja, no solo ofrecen la oportunidad de obtener premios significativos, sino que también promueven causas sociales de gran impacto.

Aunque el texto original contiene múltiples referencias a coberturas en directo y enlaces repetitivos, la esencia informativa se centra en los detalles del sorteo benéfico, su mecánica, premios y el contexto histórico de la institución





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería Nacional Cruz Roja Sorteo Extraordinario Premios Décimos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería NacionalEl Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional es el sorteo solidario de mayor tradición en España. Permite impulsar proyectos de ayuda humanitaria, inclusión social y atención a emergencias.

Read more »

La Habitación Roja anuncia nueva serie documental y relanzamiento de canciones emblemáticasLa veterana banda valenciana La Habitación Roja estrena una serie documental que recorre su trayectoria y publica a finales de año nuevas versiones de algunos de sus temas más representativos, destacando su influencia en el rock independiente en español.

Read more »

Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja hoy sábado 6 de junio: Comprobar décimo del sorteo, en directoSigue el sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 6 de junio, que reparte más de 100 millones de euros.

Read more »

Cómo reclamar y tributar los premios de la Lotería NacionalExplica el plazo de tres meses para cobrar premios, los límites de 2.000 € para hacerlo en administraciones y la necesidad de acudir a bancos para importes mayores, así como la retención fiscal del 20 % para premios superiores a 40.000 €, ejemplificando con un galardón de 100.000 € y describiendo el sorteo extraordinario del 6 de junio de 2026.

Read more »