Sorteo del Cupón de la ONCE: detalles, premios y cronograma

El Sorteo del Cupón de la ONCE ha tenido lugar el viernes 8 de mayo de 2026. Esta modalidad permite optar a un premio de 6 millones de euros y está disponible semanalmente, con la oportunidad de obtener pequeños premios menores por acertar cifras concretas del número ganador. Los เลข์ผลบอลมือถือ que aciertan las cinco cifras del número ganador de la modalidad estándar, recibirán un premio de 40.000 euros, mientras que aquellos que acierten las cinco cifras y la serie exacta recibirán el premio principal de 6 millones de euros. Los ganadores tienen treinta días naturales para reclamar su premio, y cualquier dúvida o gestión de premios se debe realizar a través de la web de la ONCE.

El Sorteo del Cupón de la ONCE ha tenido lugar el viernes 8 de mayo de 2026 y ha correspondido al número, lo que facilita participar en el sorteo sin necesidad de acudir físicamente a un punto de venta.

Los jugadores certificados pueden consultar resultados y gestionar premios desde su propia cuenta. Además, la ONCE recomienda revisar siempre los boletos tras cada sorteo y comprobar las combinaciones ganadoras cuanto antes. Los ganadores tienen treinta días naturales para cobrar su premio. El Cupón Diario se juega de lunes a jueves con una estructura de premios diferente y un coste menor por boleto, mientras que el Cupón Principal se celebra únicamente los viernes con un premio de 6 millones de euros.

Una vez celebrado el sorteo y publicados los resultados oficiales, los ganadores disponen de treinta días naturales para cobrar su premio





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