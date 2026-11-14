Sorteo de palillos de dientes decide alcaldía en Minnesota por empate

El funcionario electoral Dan Buchholtz organizó un sorteo con palillos de dientes tras un empate técnico en Spring Lake Park,Minnesota, el 11 de noviembre de 2026.

En las elecciones municipales celebradas el 3 de noviembre en Spring Lake Park, Minnesota, el resultado final para la alcaldía se resolvió mediante un sorteo tras un empate técnico exacto entre los candidatos.

Mecanismo de sorteo para desempate

Dan Buchholtz, el principal funcionario electoral del condado de Anoka en las cercanías de Minneapolis, ejecutó el procedimiento legal tras conocer que ambos contendientes obtuvieron 1.401 votos cada uno.

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Buchholtz colaboró con el abogado de la ciudad para acordar sortear nombres escritos en papel en lugar de lanzar monedas o tirar dados, ya que consideró que esta era la estrategia más justa y objetiva.

El funcionario explicó que asignar caras o cruces a candidatos específicos generaría preguntas sobre sesgos de preferencia, mientras que el sorteo de nombres lo libró de tener que hacer cualquier asignación parcial.

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Casi una semana después de la jornada electoral, el 11 de noviembre, Buchholtz imprimió los nombres de los aspirantes en la fuente Arial en dos hojas blancas, recortó los papeles y llevó los billetes a un supermercado Hy-Vee.

Allí adquirió recipientes idénticos para palillos de dientes, los llenó con los papeles doblados y colocó los frascos dentro de una bolsa de tela del Ayuntamiento de Spring Lake Park para la selección final.

Posiciones y contexto legal nacional

El estado de Minnesota es uno de al menos 28 estados de Estados Unidos que requieren algún tipo de sorteo aleatorio para determinar un ganador cuando las elecciones legislativas terminan en empate, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Muchos de esos estados aplican la misma regla de sorteo a los empates en las elecciones a alcaldes y municipios, aunque pocas leyes estatales estipulan que los empates deban resolverse mediante un objeto específico como en Idaho.

Las leyes de Minnesota dejan el mecanismo exacto en manos de los funcionarios electorales locales, lo que permite a Buchholtz decidir sobre el método de extracción de nombres sin intervención judicial previa.

Scott Colom, el senador electo de Estados Unidos, saludó a su familia al finalizar un mitin de victoria en Tougaloo College, en Tougaloo, Mississippi, el 11 de noviembre, mientras los demócratas lograban una contundente victoria en el Senado.

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Impacto real y perspectivas futuras

Los empates electores atormentan a los candidatos cada año sin importar las líneas estatales o partidistas, y la probabilidad aumenta en elecciones con menos participantes, según Derek Muller, experto en derecho electoral de la Universidad de Notre Dame.

Solo 2.802 personas emitieron su voto en las elecciones de Spring Lake Park, lo que confirma que es de esperar que los empates se produzcan con mayor frecuencia en comicios de baja participación.

Muller señaló que no debería sorprender que haya docenas de empates cada año en Estados Unidos, dado que los electorados votan por muchos candidatos y propuestas diferentes durante unas elecciones locales.

En 1998, Estancia en Nuevo México, con una población de 1.000 habitantes, resolvió un empate a 68 votos entre Jim Farrington y Joann Carlson mediante una moneda y una mano de póker five-card stud.

Buchholtz, quien ha supervisado las elecciones en Minnesota durante 25 años, declaró que probablemente sea la única vez en su carrera que algo así suceda, aunque admitió que el proceso ha sido bastante divertido.