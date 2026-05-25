Sorteo de La Primitiva: Reglas, premios y resultados oficiales

Este artículo proporciona información sobre cómo participar en el sorteo de La Primitiva, los premios y los resultados oficiales emitidos por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de La Primitiva se celebra todas las semanas los lunes, jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números , pudiendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números —apuestas sencillas de varios bloques— de una sola vez o una combinación de más números .

Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir. El sorteo de La Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49.

Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9. Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones





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