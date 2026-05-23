Sorteo de la Lotería Nacional: Resultados y Sorteo en Directo

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.

Los números de cinco cifras, una por cada bombo, van del 00000 al 99999. Habiendo en este sorteo 10 series de 100.000 billetes cada una, la Lotería Nacional se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo. ¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo!

Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 23 de mayo de 2026. El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 es el 01, 10, 16, 20, 29 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 3, con un bote de 600.000 euros.

El número premiados en el sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 es el 05 34 35 42 y 46 y los soles el 03 y 05. Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de ayer jueves 21 de mayo de 202





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería Nacional Sorteo Resultados Bonoloto Eurojackpot ONCE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 21 de mayoComprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Read more »

Lotería Nacional hoy, en directo: comprobar resultados y premiosInformación detallada sobre los sorteos de la Lotería Nacional de los jueves, su duración, premios, participación y demás.

Read more »

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el . El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 300.000 euros.

Read more »

Sorteo de la ONCE: Premios y sorteo de Cuponazo XXLEl Sorteo de la ONCE para hoy viernes 22 de mayo es el de Cuponazo XXL y otorga 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. También clasifica en premios menores desde el primer premio de 25.000 euros hasta el último premio de 3 euros, el reintegro del importe pagado por el cupón.

Read more »