Sorteo de la Lotería Nacional: Resultados del Sorteo del Sábado 16 de Mayo de 2026

Información detallada sobre el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 16 de mayo de 2026, con la presencia del bote de 83 millones de euros del Euromillones, la Bonoloto y los del Eurojackpot y la ONCE. El sorteo se realiza en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y puedes seguir en directo todos los resultados en esta página.

Los números de cinco cifras en la Lotería Nacional son del 00000 al 99999. Se Sortean 10 series de 100.000 billetes cada una. El sorteo se celebra en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Puedes seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional en esta página. Reparten un premio de 600.000 euros por la serie ganadora y un premio de 120.000 euros por la serie cercana. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ten cuidado, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el premio mayor y de 5.540 euros para el segundo.

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 16 de mayo del año 2026. Guarda la barra de direcciones de la página ya que vas a necesitarla para seguir las últimas noticias y alertnes





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