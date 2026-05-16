Sorteo de la Lotería Nacional: Comprobar décimo y consultar resultados

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra semanalmente los jueves y sábados. Participar en el sorteo implica seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería varía en función del día de la semana.

de hoy sábado 16 de mayo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados.

Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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El número ganador del Eurojackpot de hoy, viernes 15 de mayo de 2026 es el 01, 32, 33, 36, 37, y los soles 07 y 12 . El sorteo del Eurojackpot de la ONCE cuenta con un bote de 102.000.000 euros. Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 14 de mayo de 202





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