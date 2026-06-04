Sorteo de EuroDreams y resultados de Bonoloto y ONCE

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves, con la participación de nueve países. Se pueden participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves, con la participación de nueve países. Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream.

Si aciertas el número dream, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 € y se pueden participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Además, se menciona que se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE, y se puede consultar dónde han sido validados los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once





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