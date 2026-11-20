Descubre el rival de España en cuartos de la Nations League tras el sorteo en Nyon. Conoce las fechas, posibles adversarios y el camino a la Final Four 2027.

La ciudad suiza de Nyon fue el escenario oficial donde se definió la próxima etapa de la UEFA Nations League 2026/2027 durante el sorteo celebrado el viernes 20 de noviembre. Este evento no solo determinó los emparejamientos para los cuartos de final, sino que también estableció las reglas para las posibles semifinales y la sedes de la Final Four programada para junio de 2027. La selección española, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, espera conocer si su próximo oponente será Francia, Alemania o Portugal, excluyendo a Inglaterra por compartir grupo inicial.

Cuadro de Cuartos y Sistema de Empezar

El mecanismo del sorteo establece que los primeros clasificados de cada grupo enfrentarán a un segundo clasificado diferente al que ya jugaron en la fase de grupos. España terminó segunda en el Grupo C con 15 puntos, empatados en puntos pero con inferioridad en la diferencia de goles frente a Inglaterra. Esto significa que el rival español será extraído del bombo de los primeros lugares, que incluye a Francia, Alemania y Portugal.

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Los otros equipos que completan el cuadro de octavos son Bélgica, Países Bajos y Noruega, quienes también terminaron segundos en sus respectivos grupos y no pueden enfrentarse a sus respectivos vencedores de grupo. Este sistema asegura una competencia equilibrada y evita repeticiones inmediatas de enfrentamientos anteriores, garantizando que los cuartos de final ofrezcan rivalidades frescas y competitivas para la etapa eliminatoria.

Rol de la UEFA y Representantes en Nyon

El acto fue conducido por Giorgio Marchetti, secretario general adjunto de la UEFA, quien dirige habitualmente este tipo de ceremonias institucionales. Acompañado por Adrien Silva, leyenda del fútbol portuguense y campeón de la Eurocopa 2016, el ambiente reflejó la importancia histórica de la competición. Portugal destaca como la única nación que ha repetido el triunfo en el torneo, sumando dos ediciones ganadas a su palmarés.

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Por parte de la selección española, Aitor Karanka actuó como el representante oficial. Karanka, quien ha dejado huella en clubes icónicos como Real Madrid y Athletic Club, asumió su rol como director de desarrollo y seleccionador nacional, llevando consigo la confianza de la federación para gestionar la estrategia de cara a esta fase decisiva del campeonato.

Fechas Clave y Logística de los Partidos

Una vez definido el adversario, España tendrá la tarea de avanzar en una eliminatoria de ida y vuelta programada para marzo de 2027. El partido de ida está fijado entre el 25 y el 27 de marzo, mientras que la vuelta se disputará inmediatamente después, entre el 28 y el 30 del mismo mes. Al haber terminado segundos de grupo, la Selección jugará la primera confrontación en territorio nacional, con posibilidades de que el estadio de Mestalla sea la sede elegida para recibir al rival.

La eliminatoria de vuelta se jugará fuera de casa, lo que añade una capa extra de dificultad estratégica para el equipo de Luis de la Fuente. Paralelamente, se sortearon también las eliminatorias de ascenso y descenso entre las Ligas A y B, así como entre las Ligas B y C, cuyos partidos también se celebrarán en las fechas de marzo 2027, completando así el calendario competitivo de la UEFA para este ciclo.

Desafíos Futuros y Proyección a la Final Four

El camino hacia la cima se presenta extremadamente competitivo, ya que los tres posibles rivales de España son selecciones de élite mundial. Francia cuenta con Zinedine Zidane y la estrella Kylian Mbappé; Alemania ha renovado su plantilla bajo la guía de Jürgen Klöpp; y Portugal, aunque sin Cristiano Ronaldo, mantiene su estatus de defensora del título con una estructura táctica muy sólida.

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Los cuatro ganadores de estos cuartos de final se clasificarán automáticamente para la ansiada Final Four, un torneo centralizado que se disputará del 9 al 13 de junio. La sede de esta etapa final aún no ha sido confirmada, ya que la elección dependerá del rendimiento de los equipos clasificados y de la logística necesaria para albergar a las cuatro selecciones restantes. Este marco de competición promete definir a los mejores equipos de la Confederación Europea de Fútbol para los próximos años.