Sorteo 11 del 11 de la ONCE: 11 millones de euros y once premios de un millón

El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, programado para el 11 de noviembre de 2026, ofrece un premio principal de 11 millones de euros y once premios adicionales de un millón. La venta de cupones cierra a las 20:55 y el sorteo se realiza a las 21:25.

El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, que se celebrará el 11 de noviembre de 2026, ofrece un premio principal de 11 millones de euros y once premios adicionales de un millón cada uno. La venta de cupones en la web y la aplicación de JuegosONCE finaliza a las 20:55 horas, dejando solo cinco minutos para adquirir el boleto.

Cómo funciona el sorteo y los premios

El sorteo consta de una primera extracción de cinco cifras y una serie. Acertar ambos datos en cualquiera de las once extracciones posteriores otorga un millón de euros. Si solo coincide el número pero no la serie, el premio es de 2.000 euros. El premio principal exige acertar las cinco cifras y la serie de la primera extracción, con un valor de 11 millones de euros. Los cupones con el mismo número y una serie diferente reciben 50.000 euros.

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El Extra del 11 del 11 contempla premios por las terminaciones del número principal: 1.200 euros por las cuatro últimas cifras, 120 euros por las tres últimas y 12 euros por las dos últimas. Si solo coincide la última cifra, se concede un reintegro de seis euros. En esta edición hay 120 series por número, por lo que conviene tener ambos datos a mano.

Venta y cierre de cupones

La venta de cupones del 11 del 11 en la web y la aplicación oficial de JuegosONCE cierra a las 20:55 horas del miércoles 11 de noviembre de 2026. Cada cupón cuesta seis euros. El sorteo extraordinario está previsto para las 21:25 horas, hora peninsular española, y la retransmisión se podrá seguir a través de la web oficial de JuegosONCE.

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Premios adicionales y comparativa con otros sorteos

Además del premio principal, el sorteo ofrece once premios de un millón de euros cada uno. Este 11 de noviembre también se celebra el Cupón Diario, pero es un sorteo diferente del Extra del 11 del 11 y no está incluido en el Abono Semanal de la ONCE. La venta del cupón del 11 del 11 en la web y la aplicación de JuegosONCE finaliza a las 20:55 horas, dejando solo cinco minutos para adquirir el boleto.

Los cupones con el mismo número y una serie diferente tienen un premio de 50.000 euros. Cada cupón del Extra del 11 del 11 cuesta seis euros. La venta por internet, tanto en la web como en la aplicación oficial de JuegosONCE, finaliza este miércoles a las 20:55 horas. El boleto corresponde al sorteo extraordinario del 11 de noviembre de 2026.

Cómo comprobar tu cupón y seguir los resultados

Para comprobar si tu cupón ha ganado, basta con comparar el número y la serie con los resultados publicados en la web oficial de JuegosONCE. La retransmisión del sorteo extraordinario se podrá seguir en directo, y se irán recogiendo las combinaciones premiadas conforme se conozcan. Los resultados se publicarán en la página oficial de la ONCE y en la aplicación de JuegosONCE.

El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE está previsto para las 21:25 horas, hora peninsular española. La retransmisión podrá seguirse a través de la web oficial de JuegosONCE. En este directo iremos recogiendo las combinaciones premiadas conforme se conozcan.

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Buenas tardes. Comenzamos el seguimiento del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE de este miércoles, 11 de noviembre de 2026. La cita pone en juego un premio principal de 11 millones de euros y otros once premios de un millón. Aquí podrás seguir los resultados y consultar cómo comprobar tu cupón.

Premios del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: lista oficial y completa con número ganador y resto de cupones premiados.