Sorpresa en Colombia: De la Espriella gana primera vuelta y Cepeda cuestiona resultados

Resumen de la primera vuelta electoral en Colombia, con el ultraderechista Abelardo De la Espriella como ganador y el oficialista Iván Cepeda en segundo lugar, generando controversia.

El candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella sorprendió este domingo en Colombia al obtener la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, relegando al segundo lugar al oficialista Iván Cepeda .

Con el 43,74% de los votos y más de 10 millones de sufragios, según la Registraduría, De la Espriella superó por casi tres puntos a Cepeda (40,9%), quien hasta hace semanas era el gran favorito y confiaba en ganar en primera vuelta. Los resultados provocaron una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro y del propio Cepeda, quienes cuestionaron el conteo preliminar sin presentar pruebas, pidiendo esperar el escrutinio de las comisiones de jueces.

De la Espriella, desde Barranquilla, advirtió que no permitirá que se roben la voluntad del pueblo y afirmó que defenderá la democracia por la razón o por la fuerza. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio. El líder ultraderechista recibió rápidamente el respaldo de Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe, cuyo partido, el Centro Democrático, obtuvo solo el 6,9% de los votos.

Si ese caudal electoral se suma a De la Espriella, podría superar el 50% y ganar en la segunda vuelta. En su discurso, De la Espriella pidió que Estados Unidos y otros países democráticos vigilen el proceso electoral, mostrando su cercanía al gobierno de Donald Trump, quien no intervino en la campaña. Su propuesta de reducir el tamaño del Estado lo alinea con líderes regionales como Daniel Noboa de Ecuador, Javier Milei de Argentina y José Antonio Kast de Chile.

Cepeda criticó a Noboa por lo que llamó una intervención vulgar y descarada en el proceso, luego de que el mandatario ecuatoriano anunciara un levantamiento de aranceles durante una videollamada con De la Espriella. Cepeda también calificó a su rival como representante del regreso al pasado y de la extrema derecha fascista. La jornada electoral transcurrió sin incidentes de consideración en un país afectado por la violencia armada, pero la controversia se centró en el ámbito político.

Con un escenario aún más polarizado de lo previsto, dos propuestas antagónicas se preparan para tres semanas de campaña intensa en busca de los votos que definirán la balanza. De la Espriella, abogado y empresario outsider, capitalizó el descontento con el gobierno de Gustavo Petro, mientras que Cepeda, respaldado por la coalición oficialista, intenta mantener el poder. La incertidumbre sobre los resultados y las acusaciones de fraude sin pruebas aumentan la tensión en un país que busca estabilidad.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo electoral, especialmente por las implicaciones para la región. La segunda vuelta promete ser una contienda reñida, donde cada voto será crucial. La democracia colombiana se enfrenta a una prueba de fuego, con dos visiones opuestas de país en juego. Los próximos días serán determinantes para definir el rumbo político de Colombia, en un contexto de desafíos económicos, sociales y de seguridad.

La participación ciudadana y la transparencia del proceso serán clave para la legitimidad del próximo gobierno. Mientras tanto, los candidatos afinan sus estrategias para captar a los indecisos y asegurar el triunfo en la segunda vuelta





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