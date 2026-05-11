Sony Music Group compra el catálogo de Recognition Music Group a Blackstone por 4.000 millones de dólares

Sony Music Group ha anunciado que comprará el catálogo de Recognition Music Group a Blackstone por cerca de 4.000 millones de dólares, otorgándoles los derechos de más de 45.000 canciones, incluyendo clásicos como Hallelujah de Leonard Cohen y Don't Stop Believin' de Journey.

Sony Music Group comprará el catálogo de Recognition Music Group a Blackstone por cerca de 4.000 millones de dólares (3.400 millones de euros), otorgándole los derechos de más de 45.000 canciones, desde Hallelujah de Leonard Cohen hasta Don't Stop Believin' de Journey .

Según anunciaron ambas compañías este lunes, Sony ha cerrado el acuerdo a través de su empresa conjunta con el fondo soberano de Singapur, GIC. Aunque declinaron concretar el importe de la operación, una fuente cercana a la situación indica que su valor ronda los 4.000 millones de dólares. Recognition fue creada por Blackstone tras adquirir el grupo de inversión musical Hipgnosis Songs Fund por 1.600 millones de dólares en 2024.

Bajo la dirección de su fundador, Merck Mercuriadis, Hipgnosis había reunido un amplio catálogo de derechos de artistas principalmente veteranos como Red Hot Chili Peppers y Shakira, en una serie de adquisiciones que se prolongaron durante varios años e inflaron los precios en el mercado. El mercado de MandA en la industria musical ha estado especialmente activo en los últimos meses, con acuerdos que incluyen derechos musicales que ofrecen un rendimiento financiero para los inversores en función de los pagos por su uso en plataformas de streaming, radio y televisión.

El grupo musical alemán BMG acordó el mes pasado fusionarse con el sello Concord para crear una compañía de 14.000 millones de dólares con los derechos de más de 4 millones de canciones, así como contratos para representar a artistas como Lily Allen y Kylie Minogue. Sony, que el año pasado adquirió una cartera más pequeña de derechos musicales de Recognition, ha sido uno de los grupos más ambiciosos en la compra de catálogos musicales durante los últimos cinco años, incluyendo los derechos de canciones de Queen y Pink Floyd.

La música más antigua suele representar una gran parte del consumo musical en mercados maduros, donde un mayor número de consumidores mayores escucha música a través de plataformas de streaming. Jon Platt, presidente y CEO de Sony Music Publishing, afirma que el acuerdo refleja 'nuestra creencia en el poder perdurable de la buena música'. La noticia del acuerdo con Sony fue publicada inicialmente por la revista Billboard.

Qasim Abbas, director general sénior y responsable de oportunidades tácticas internacionales en Blackstone, ha declarado que la transacción representa 'un resultado positivo para Blackstone y nuestros inversores, y supone un nuevo voto de confianza en los derechos musicales como una clase de activo consolidada a nivel institucional'. Añade que Blackstone seguirá invirtiendo en el sector de la música. © The Financial Times Limited . Todos los derechos reservados.

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