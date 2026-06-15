Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, bajo el foco judicial tras la investigación por el caso Plus Ultra y las joyas

La esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre rehuyó la vida pública, ve cómo su privacidad y la de su familia se ven truncadas por las investigaciones judiciales que ahora involucran también a sus hijas.

Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero contrajeron matrimonio en 1961 en la ermita de Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila. Ella, nacida en la misma ciudad, conoció al entonces joven licenciado en Derecho por la Universidad de León durante una manifestación, donde quedó prendada de él.

Tuvieron dos hijas, Laura y Alba, nacidas en 1993 y 1995. Durante la trayectoria política de Zapatero, primero como Secretario General del PSOE y luego como Presidente del Gobierno, Sonsoles se mantuvo en un segundo plano, evitando convertirse en "la mujer de" y alejándose de los focos. Continuó su trabajo en el coro de la Capilla Real de Madrid y rechazó entrevistas, limitándose a algunas apariciones fotográficas puntuales.

Levantó un auténtico blindaje en La Moncloa, reforzando la separación entre la residencia familiar y la zona de trabajo institucional, con el objetivo de proteger su vida privada y la de sus hijas. Su entorno explicaba que añoraba la vida de provincias y que Madrid le resultaba agobiante.

Sin embargo, el anonimato se quebró cuando, en un viaje oficial a Estados Unidos, las entonces adolescentes Laura y Alba acompañaron a sus padres y se hicieron famosas por su estilo gótico, apodadas "las hijas góticas de Zapatero". Tras la Presidencia, la familia se instaló en Madrid y gozó de un período de tranquilidad.

Pero la situación cambió cuando José Luis Rodríguez Zapatero empezó a verse relacionado con el caso Plus Ultra, un asunto de presunto tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, por el que fue investigado en mayo de 2023. A ello se sumó una pieza separada por un posible delito fiscal y de contrabando relacionado con unos juegos de joyas valorados en unos 50.000 euros hallados en su despacho.

La esposa de Zapatero, que siempre renegó de las joyas según su portavoz, quedó así expuesta al escrutinio público. Fuentes cercanas a la familia afirman que Sonsoles está "destrozada" tanto por la situación judicial de su marido como por la implicación de sus hijas a través de su empresa What The Fav.

El proceso judicial no solo daña la imagen del expresidente, que hasta ahora no había estado involucrado en casos de corrupción, sino que también salpica la de su esposa, quien siempre se esforzó por mantenerse al margen. La familia afronta un largo camino judicial en el que se revisará el papel que Sonsoles desempeñó durante sus años en La Moncloa, el de una segunda dama que nunca deseó serlo





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