Sonic Fire Tech extingue incendios con ondas sonoras sin dañar propiedades

Sonic Fire Tech desarrolla un sistema que elimina incendios domésticos y de grasa mediante infrasonido, evitando daños por agua y reduciendo riesgos en viviendas modernas de EE.UU.

La empresa Sonic Fire Tech ha desarrollado una tecnología revolucionaria para combatir incendios mediante el uso de ondas sonoras, eliminando la necesidad de utilizar agua en los sistemas de extinción. Este avance tecnológico busca prevenir los daños colaterales que suelen causar las inundaciones en viviendas y negocios, un problema recurrente en los métodos tradicionales. La innovación responde a la necesidad de abordar los más de 330.000 incendios registrados anualmente en Estados Unidos, los cuales provocan aproximadamente 2.600 muertes civiles cada año.

Mecanismo de supresión acústica por infrasonido

El sistema funciona mediante un generador acústico instalado dentro de los edificios que produce ondas de infrasonido de alta presión. Estas ondas se desplazan a través de un sistema de conductos específico, similar al utilizado en las instalaciones de plomería o climatización. Según la empresa, las ondas sonoras hacen vibrar las moléculas de oxígeno y las desplazan a una velocidad mayor de la que el combustible puede consumirlas, privando así al fuego del oxígeno necesario para mantenerse.

Also read DAHON Mariner D8: Bicicleta plegable con tecnología DAHON-V Tech y Shimano

Geoff Bruder, cofundador y director ejecutivo de Sonic Fire Tech, explicó que este método permite extinguir las llamas sin los inconvenientes de los sistemas convencionales. A diferencia de los rociadores tradicionales que esperan temperaturas entre 135 y 165 grados Fahrenheit para activarse, liberando entre 8 y 24 galones de agua por minuto, el sistema acústico se activa en cuanto detecta calor. Esta activación inmediata es crucial para minimizar la destrucción de propiedades y estructuras.

Retos modernos y riesgos de batería de litio

Los bomberos enfrentan desafíos nuevos y complejos debido a los cambios en las construcciones modernas y los hábitos de consumo. Aunque la cantidad de incendios domésticos se redujo a la mitad desde 1980, son más frecuentes los incendios relacionados con la grasa por el uso creciente de aceite en la cocina. Además, las baterías de iones de litio han causado más de 200.000 incendios desde 2011, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Advertisement

Bruder señaló que lo que hace que su sistema sea especialmente prometedor es la capacidad de extinguir incendios provocados por grasa, algo que los sistemas basados en agua no pueden hacer de manera efectiva. Este aspecto es particularmente relevante dado el aumento en el uso de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos que dependen de estas baterías, representando un vector de incendio de alta intensidad y difícil control.

Seguridad humana y costos de implementación

Las ondas sonoras utilizadas por Sonic Fire Tech se encuentran por debajo del rango audible para los seres humanos, que comienza en los 20 hercios, lo que garantiza que las personas y las mascotas no puedan escucharlas. Además, al no causar daños en el edificio, no hay motivos para esperar la confirmación de la alarma, eliminando el riesgo de perjuicios por falsas alarmas comunes en otros sistemas.

El costo estimado de instalación en una vivienda de 3.500 pies cuadrados es de US$ 30.000, es decir, alrededor de US$ 8,50 por pie cuadrado. Este precio posiciona la tecnología como una inversión significativa pero potencialmente rentable al evitar los costosos daños por agua y reconstrucción asociados a los incendios tradicionales. La empresa busca hacer esta tecnología accesible para residencias y comercios que priorizan la seguridad sin comprometer la integridad estructural.

Antecedentes históricos y financiamiento reciente

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos ya había estudiado la posibilidad de utilizar sonido para extinguir incendios. Hace una década, estudiantes de la Universidad George Mason encontraron una manera de reducir el tamaño de esta tecnología. Sin embargo, la experiencia profesional de Bruder en la NASA, donde trabajó en sistemas de energía para misiones planetarias, permitió llevar el concepto a otro nivel.

Advertisement

En 2025, Sonic Fire Tech consiguió US$ 3,5 millones en financiamiento. Posteriormente, en agosto de 2026, obtuvieron otros US$ 15 millones en una ronda de financiamiento encabezada por O.H.I.O. Fund. El doctor Michael J. Gollner de la Universidad de California en Berkeley ha evaluado investigaciones similares, validando el potencial científico detrás de la innovación presentada por la empresa y su equipo fundacional.