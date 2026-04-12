Sonia Navarro: El Arte Textil como Reivindicación de la Memoria Femenina y la Artesanía

La artista multidisciplinaria Sonia Navarro explora en su obra la tradición, el feminismo, la ecología y el valor del trabajo artesanal, reivindicando la labor de las mujeres que cosieron para forjar un futuro mejor. Sus creaciones, expuestas en importantes museos, son un homenaje a la memoria femenina y una llamada a la preservación de la artesanía.

Muchas mujeres se dedicaron a coser arduamente para que sus hijas pudieran disfrutar de libertad y acceso a la educación superior, como médicas o cualquier profesión que eligieran, relata Sonia Navarro (Puerto Lumbreras, Murcia, 1975). Esta artista multidisciplinaria, especializada en arte textil , ha construido una carrera con un mensaje poderoso. Sus obras, hoy exhibidas en importantes museos de vanguardia, incluyendo el Reina Sofía de Madrid, abordan temas de tradición , feminismo, ecología, cambio climático, el valor del trabajo artesanal y la inminente desaparición tanto de técnicas ancestrales como de los materiales tradicionales.

Navarro transforma esta preocupación en arte, cortando y dando forma a telas y tejidos, bordando con la meticulosidad que aprendió de las mujeres de su entorno, quienes con su labor cotidiana y poco valorada convertían retazos en arte. Su trabajo se expone en importantes salas de exposición europeas, como el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en la muestra 'A media lumbre'. Allí, a través de la experimentación con texturas y formas, utilizando lana, esparto y otros materiales tradicionales, la artista explora conceptos como identidad, memoria y entorno, otorgando una nueva dimensión estética a elementos reciclados.

Nos encontramos con ella en el lujoso resort Puente Romano Marbella (Málaga), durante el encuentro Women Leaders Retreat 2026, que reúne durante cuatro días a destacadas líderes femeninas de diversos sectores, desde la tecnología hasta la salud y la inteligencia artificial, con el liderazgo y la sororidad como pilares fundamentales. Navarro reflexiona: 'Llegué al Reina gracias a las mujeres que lucharon antes que yo, y lamento que ellas no puedan presenciarlo'. La obra adquirida por el museo madrileño fue creada en colaboración con su madre, bordada puntada a puntada. 'Que eligieran esa pieza fue un regalo, una satisfacción inmensa. Lloramos juntas de alegría', confiesa. 'Spartaria trenza'. 2024. Exposición 'Fronteras y territorios'. Esparto tejido, 260 x 270 cm.

Al ser cuestionada sobre la pena que siente, Navarro explica que se refiere tanto a las artistas españolas cuyas obras fueron reconocidas póstumamente, como a las abuelas que cosieron incansablemente para sacar adelante a sus familias, sin recibir el reconocimiento adecuado. Mujeres que aprendieron a coser por necesidad, dominando técnicas sin formación formal, solo con ingenio. Ellas no tuvieron elección, pero Navarro sí, y decidió dar visibilidad a ese trabajo históricamente desvalorizado.

Se plantea la pregunta sobre si el arte puede salvar la artesanía, a lo que responde que solo la tecnología puede lograrlo. El arte proporciona visibilidad, pero los artesanos necesitan apoyo concreto. El arte es el pensamiento, la artesanía, la sabiduría del oficio. Defiende la excelencia artesanal. Respecto a su influencia en los talleres donde trabaja, afirma que su admiración por el trabajo de los artesanos facilita la colaboración. El ego del artista se gestiona con respeto, escucha activa y la capacidad de apreciar el valor de la lentitud y la atención a los detalles en un mundo acelerado.

En cuanto a la inspiración, Navarro la encuentra en su tierra natal, su gente y en Puerto Lumbreras. Reconoce la falta de relevo generacional en la costura, debido a las aspiraciones de las madres de brindar un futuro mejor a sus hijas. Destaca la necesidad de que la sociedad valore y remunere adecuadamente el trabajo artesanal, pues la artesanía define la identidad de un país. Finalmente, subraya el papel crucial del lujo y la alta costura en la preservación de la excelencia artesanal, ya que se requiere inversión económica para su subsistencia.





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