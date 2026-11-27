La autora y coach Sonia Díaz Rois explica por qué interrumpimos: nuestro cerebro anticipa la conversación. Conoce la raíz del problema y cómo mejorar la escucha.

Sonia Díaz Rois, mentora especializada en gestión del enfado y autora del libro "Y si me enfado, ¿qué?", advierte que la mayoría de las interrupciones no surgen de la mala educación, sino de una función biológica del cerebro. Nuestro órgano más complejo tiene una tendencia innata a anticipar los acontecimientos para funcionar con mayor rapidez en el día a día, lo que a menudo nos lleva a dejar de escuchar antes de que termine la otra persona.

La Predicción Cerebral y La Escucha

La especialista en comunicación consciente señala que nuestro cerebro utiliza constantemente la información previa para hacer predicciones sobre lo que vendrá a continuación. Esta capacidad evolutiva nos permite desenvolvemos con rapidez, pero también nos induce a creer que ya sabemos cómo terminará una frase.

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Según explica Sonia Díaz Rois, esto provoca que dejemos de prestar atención en el momento preciso en que creemos haber entendido el mensaje completo. Mientras una persona habla, la mente intenta completar la información faltante y aparece el pensamiento de "ya sé por dónde vas", lo que genera el impulso inmediato de responder antes de que se haya expresado todo.

El Impulso De Resolver O Compartir

Una de las razones principales por las que cortamos a los demás es la necesidad instintiva de ofrecer una solución. Escuchamos solo unas pocas frases y comenzamos a preparar un consejo, ignorando que el interlocutor puede necesitar simplemente terminar de explicar lo que le ocurre sin buscar una respuesta inmediata.

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Otro factor común es la aparición repentina de una idea propia que tememos perder si no la compartimos de inmediato. En estos casos, parte de la atención se desvía de la conversación para centrarse en recordar nuestra propia aportación. Frases como "a mí también me pasó" o "sé perfectamente a qué te refieres" pueden parecer muestras de empatía, pero en realidad desvían el foco del hablante.

El Poder De Los Silencios Incómodos

Los momentos de silencio suelen resultar incómodos y llevamos a rellenarlos rápidamente para evitar la tensión. Sin embargo, estos segundos cumplen una función vital: permiten pensar, ordenar lo que queremos decir y encontrar las palabras adecuadas para una respuesta significativa.

Interrumpir no comienza necesariamente cuando pronunciemos una palabra, sino cuando decidimos que ya hemos comprendido lo suficiente. Requiere reconocer las ganas de responder, aceptar que puede faltar información y permitir que la otra persona termine su pensamiento sin sacar conclusiones prematuras.

El Regalo De Escuchar De Verdad

p>Comprender por qué interrumpimos no significa justificar la acción. Quien interrumpe suele sentir que está aportando o ayudando, mientras que el hablante percibe que no tiene espacio para expresarse. Sonia Díaz Rois concluye que uno de los mayores regalos que podemos hacerle a alguien no es un consejo, sino un silencio respetuoso que valide su experiencia.