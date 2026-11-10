Sondeo DYM 2026: PP y Vox alcanzan mayoría absoluta si hay elecciones el 29-N

Una encuesta de DYM realizada entre el 4 y el 6 de noviembre de 2026 revela que PP y Vox sumarían 198 escaños, superando holgadamente la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales del 29-N.

Los resultados de un sondeo realizado por DYM para El Periódico indican que una posible convocatoria electoral anticipada en noviembre de 2026 beneficiaría claramente a la derecha, con Alberto Núñez Feijóo liderando el Partido Popular como favorito para presidir el Gobierno. El estudio, publicado en la misma semana en la que la campaña oficial toma forma definitiva, proyecta que el PP y Vox consolidarían una mayoría absoluta en las Cortes Generales, dejando al PSOE en una posición de oposición muy alejada de la gobernabilidad.

La encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 4 y 6 de noviembre de 2026, sitúa al Partido Popular en una estimación de voto del 33,1%, manteniendo exactamente el mismo porcentaje que logró en las elecciones generales del 23 de julio pasado, aunque con un ligero retroceso de nueve décimas respecto a la medición realizada en octubre. Esta cifra otorgaría a los populares entre 135 y 139 escaños, consolidando su primer puesto. Por su parte, Vox experimentaría un salto significativo de más de seis puntos porcentuales hasta situarse en el 18,6%, lo que se traduciría en 33 diputados, prácticamente el doble de los 33 escaños que obtuvo en 2023.

Also read Tendencias de moda gala LACMA 2026: Looks destacados de las estrellas

PP y Vox superan la mayoría absoluta

La suma directa de los votos para el Partido Popular y Vox superaría holgadamente la mayoría absoluta necesaria, fijada en 176 escaños. En la horquilla más baja de la estimación, esta alianza de la derecha obtendría 176 asientos, mientras que en los escenarios más favorables para la coalición podrían sumar hasta 198 diputados. Este respaldo se sustenta en una alta fidelidad electoral: el 77,2% de los votantes que se decantaron por Feijóo en las generales anteriores volvería a hacerlo, igual que el 79,6% que optó por Abascal.

El retroceso del PSOE y la fragmentación de la izquierda

En este contexto, el PSOE se dejaría casi un punto (0,9%) respecto a las cifras de octubre, situándose lejos de los 121 escaños con los que cuenta actualmente en el Congreso. El partido socialista obtendría el refrendo del 71,1% de su electorado del 23-J, aunque casi un 9% de los sufragios que obtuvo se habrían marchado ahora hacia los populares. A su izquierda, la situación se complica aún más: el PSOE no podría sumar para gobernar debido a la fragmentación de la izquierda y la pérdida de votos.

Advertisement

DYM concede a Frente Amplio, encabezado por Sofía Gallego, un 5,6% de los sufragios el 29 de noviembre, dos puntos por encima de lo que el sondeo anterior asignaba a Sumar, la actual coalición de izquierdas que forma parte del Gobierno. Podemos, que se presentará a los comicios por su cuenta salvo en pactos en Comunidades Valenciana, Baleares y Canarias, también pierde terreno. Ni siquiera en el mejor escenario, donde el PSOE, Frente Amplio y Podemos llegarían a sumar 120 escaños, alcanzarían la mayoría absoluta ni los 198 necesarios para competir con la derecha.

Fuga de votos de Sumar hacia el PSOE y la derecha

La principal problemática para la coalición gobernante es la falta de retención de votos: Frente Amplio y Podemos no logran unidos retener ni al 50% de los votantes que apoyaron a Sumar en 2023. El principal beneficiado de esta fuga es el PSOE, que absorbe más del 15% de estos sufragios perdidos. Esta dinámica deja a Sumar en una posición irrelevante para la formación de gobierno, a pesar de que Alberto Nadal (PP) argumenta que el país es penúltimo en inversión pública por el gasto sin control.

Valoraciones personales y metodologías del estudio

Las valoraciones personales reflejan una distancia en la cima: el presidente del PP asciende tres décimas hasta una nota de 3,6 sobre diez, mientras que el socialista repite el 3,5. Por primera vez aparecen en el barómetro las cabezas de lista de la izquierda, aunque con notas bajas: 2,6 para la dirigente de Frente Amplio y 2,3 para el cabeza de lista de Podemos. Pedro Sánchez sale bien parado como favorito para la Moncloa, con casi el 41% de preferencia frente al 37,8% de Feijóo.

La valoración del Ejecutivo no varía significativamente, con un 51,2% que suspende su gestión y un 45% que la aprueba, en un rango donde la mejor nota histórica desde el 23-J fue un 4,4 y la peor un 3,4 tras la dimisión de Santos Cerdán. La muestra incluye 1.025 entrevistas online aleatorias con un margen de error de +/- 3,1% al 95,5% de confianza, dirigida a la población de 18 años o más.