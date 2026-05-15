La Fiscalía pide la imputación del exsubsecretario de Justicia por la manipulación y filtración de un audio entre funcionarios de Aemet y Emergencias en días previos a la DANA, al tiempo de la campaña electoral. El fiscal Guillamón Senent sostiene que esta acción benefició a Carlos Mazón y está vinculada a un bulo sobre los malos pronósticos de Aemet. La investigación indagará en el proceso que llevó a la manipulación y difusión de la grabación y cerrara la justicia si verbessera a los cargos policiales y políticos.

El fiscal José Vicente Guillamón Senent ha solicitado la imputación del exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García García por la filtración y manipulación del audio entre Aemet y Emergencias en relación con la difusión de un bulo.

Según el fiscal, García era quien recibió la grabación y quien, en un audio editado, aseguraba que Aemet no se había preocupado de marearse con avisos. Además, García solicitó la localización de la grabación. El Ministerio Público descarta que entre los involucrados se citara como investigado a Alberto Martín Moratilla, quien únicamente se interesó en solicitar la localización de la grabación.

La investigación, que ya dura meses, fue iniciada tras la filtración del audio entre Aemet y Emergencias y la leyididad de varios medios de comunicación, entre los que se encuentra la difusión de Carlos Mazón en sus redes sociales. El fiscal Guillamón Senent afina ahora sus pesquisas y señala a García como la persona responsable de manipular y difundir el audio particular, favoreciendo las tesis de la Generalitat de que Aemet equivocó sus previsiones el día de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024





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