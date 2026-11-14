Soldadura y oficios tradicionales: el giro profesional de Nacho Gil en España

La escasez de profesionales en España abre oportunidades en la soldadura, según la experiencia de Nacho Gil, antiguo conductor de ambulancias.

Nacho Gil, que trabajaba como conductor de ambulancias en el sector de las emergencias médicas, decidió cambiar de rumbo y hacerse soldador en España, uno de los oficios más abandonados del país y con un mayor número de vacantes. Su caso ilustra cómo la falta de profesionales cualificados en el mercado laboral español puede convertirse en una oportunidad para quienes están dispuestos a asumir el riesgo de dar un giro a su vida.

Gil explica los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, además de su opinión sobre la situación actual del mercado laboral y sobre por qué los oficios tradicionales están ganando atractivo entre quienes buscan empleo.

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Por qué la soldadura gana atractivo en España

La soldadura es, según el relato de Nacho Gil, uno de los oficios con más vacantes en España y, al mismo tiempo, uno de los que menos jóvenes eligen. Esa combinación de demanda alta y escasa oferta de profesionales es el punto de partida de su decisión.

Gil sostiene que hoy hay mucho titulado universitario con muchas carreras, pero que los oficios son cada vez menos numerosos y que son precisamente los que más se van a pedir en el futuro. Con ese argumento, defiende que los oficios tradicionales tienen una ventaja clara frente a un mercado saturado de perfiles con titulación académica.

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Antes de llegar a la soldadura, Gil trabajó en el sector sanitario, donde se encontró con un panorama muy diferente al que esperaba. Tras una temporada en paro, tomó la decisión de cambiar de sector. Según el texto, esa búsqueda le llevó a un oficio que encajaba con su interés previo en la forja y en el trabajo con metales.

Para lograrlo, Gil optó por dos formaciones simultáneas: un curso de soldadura y un programa formativo cuyo nombre no se especifica en la información disponible. La combinación le permitió avanzar en la parte teórica y en la práctica al mismo tiempo.

Experiencia antes que sueldo: la postura de los jóvenes

Nacho Gil asegura que, al entrar en un sector nuevo, no está especialmente interesado en el sueldo, sino en ganar experiencia y aprender. Esa prioridad, según su propio planteamiento, es la que guía su trayectoria en la soldadura.

Gil señala que esta filosofía ya la están adoptando algunos jóvenes, aunque en muchos casos la presión por continuar con los estudios sigue muy presente en el entorno familiar y social. Es una tensión entre la tradición académica y la necesidad de encontrar un oficio con salida profesional.

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Yara, de 25 años y trabajadora como instaladora de pladur, se suma a esa visión desde la experiencia de su propio sector. Según su testimonio, los jóvenes sí quieren aprender, pero las empresas no quieren contratar a personas en prácticas, lo que dificulta la entrada de nuevos profesionales en los oficios.

Impacto para los trabajadores y próximos pasos

La escasez de profesionales cualificados ofrece una ventaja clara a la hora de encontrar empleo y de mejorar el sueldo con el paso del tiempo. Según el planteamiento de Gil, la edad importa menos cuando existen iniciativa y ganas de aprender.

El cambio de sector también tuvo un coste personal. Según el relato recogido, la distancia con su familia, sus amigos y su ciudad natal terminó pasando factura, algo que conviene tener en cuenta antes de emprender una transición de este tipo.

El texto no detalla fechas concretas, duración de los cursos ni plazos de incorporación al mercado laboral para quienes se formen en soldadura. Por ahora, la trayectoria de Nacho Gil sirve como referencia de cómo un profesional puede reorientar su carrera hacia un oficio con alta demanda en España.