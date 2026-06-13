Soldado israelí dispara contra vehículo palestino en Hebron, niño de 7 meses muere

La familia de un niño palestino de 7 meses exige que se rindan cuentas por su muerte tras un tiroteo en la ciudad de Hebron, donde un soldado israelí abrió fuego contra un vehículo en el que viajaban. El niño murió en el acto y su familia pide justicia.

La semana pasada, Fahd Abu Haikal conducía con su familia por la ciudad palestina de Hebron cuando, de repente, divisó un grupo de soldados israelíes más adelante en la carretera.

Comenzó a reducir la velocidad, pero cuando se detuvo, uno de los soldados levantó su rifle y abrió fuego. Una bala atravesó el capó del vehículo. Pero otra perforó el parabrisas, rozó el volante y uno de los dedos de Fahd antes de alcanzar a su hijo, Sam, en la cabeza. Tenía tan solo 7 meses.

La familia de Sam Abu Haikal exige que se rindan cuentas por su muerte. Sam Abu Haikal es el decimotercer niño que muere a manos de las fuerzas israelíes en la Ribera Occidental ocupada en lo que va del año, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, que ha documentado el fallecimiento de 236 niños en la región por las fuerzas israelíes desde los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El video de los momentos posteriores al suceso ofrece una imagen conmovedora de tragedia y desesperación: Fahd, acunando a su bebé ensangrentado, presiona la cabeza de Sam en un intento inútil por detener la hemorragia. Mira a su alrededor —en silencio, con desesperación— mientras los lamentos de la madre y la abuela de Sam se elevan en el aire, antes de llevarse a Sam rápidamente en un auto que pasaba.

"Yo solo quería salir y llevarlo al hospital", dijo Fahd en una entrevista con CNN días después. "Y si ves esto, no hay esperanza. Ninguna esperanza". Fahd Abu Haikal y su hijo mayor, Kinan, cargan el cuerpo de su hijo de siete meses, Sam, durante el funeral en Hebron, el 6 de junio.

"Intentaron salvarlo, le transfundieron sangre, pero no pudieron hacer nada", declaró Dania, la madre de Sam. "No se pudo hacer nada". Horas después, las fuerzas israelíes emitieron un comunicado reconociendo el tiroteo del 5 de junio en Hebron y afirmando que sus soldados "percibieron un vehículo que aceleraba hacia ellos" y que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel "respondió con disparos aislados contra el vehículo".

Pero un nuevo video obtenido por B’Tselem y compartido con CNN muestra una imagen diferente. En lugar de acelerar, el vehículo de Fahd reduce la velocidad hasta detenerse al acercarse a los soldados. El video no tiene audio, pero la persona que lo grabó le dijo a B’Tselem que el soldado abrió fuego justo cuando el auto se detenía.

Tanto Fahd como su madre, que iba en el asiento del copiloto, identificaron el mismo momento del tiroteo al revisar el video con CNN. Sam Fahd Abu Haikal, de siete meses de edad, es llevado en brazos por su padre momentos después de que un soldado israelí disparara contra el vehículo en el que viajaban, en Hebron, el 5 de junio.

Los tres identificaron al mismo soldado, que se encontraba en medio de la carretera, a no más de 9 metros del vehículo, como el que abrió fuego. Soldados israelíes frente a un hogar palestino en la Ribera Occidental.

Artículo relacionado De la agresión al asentamiento: el "manual" de los colonos israelíes en la Ribera Occidental y los soldados que los protegen "Esperábamos que nos dijeran: ‘Salgan, regresen, deben regresar’ o que dispararan al aire para que pudiéramos darnos la vuelta", comentó Feryal, la madre de Fahd.

"Pero no hicieron nada, solo le dispararon". Tras efectuar el disparo mortal, el soldado se aleja del auto, según muestra el video. Testigos presenciales afirmaron que ninguno de los militares presentes prestó asistencia médica. Al ser consultado sobre el incidente, las fuerzas israelíes declararon que han iniciado una investigación sobre el tiroteo.

CNN recorrió la calle donde ocurrió el tiroteo e identificó varias cámaras de seguridad, pero no pudo obtener más grabaciones del incidente. Residentes y comerciantes locales afirmaron que las fuerzas israelíes regresaron posteriormente a la zona y confiscaron todas las grabaciones. Las fuerzas israelíes declinaron hacer comentarios a CNN al respecto, limitándose a decir que hay una investigación en curso.

Fahd Abu Haikal (en el centro) y su hijo mayor, Kinan (a la derecha), asisten al funeral de su hijo de 7 meses, Sam, en Hebron, el 6 de junio. Si bien las investigaciones militares israelíes rara vez resultan en medidas disciplinarias, y mucho menos en cargos penales, Fahd está cooperando con la investigación y afirma que hará todo lo posible para que se haga justicia para su hijo.

"Cuando ves algo frente a ti, le apuntas y le disparas, no es por error", indicó Fahd, refiriéndose al soldado que abrió fuego. "Dispara directamente para matar". En medio del duelo en la casa familiar en Belén, amigos y familiares entraban y salían intentando consolar a los desconsolados. Fuente: CN





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