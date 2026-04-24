Soldado estadounidense acusado de apostar con información clasificada sobre la operación en Venezuela

Un sargento mayor del ejército de EEUU es acusado de utilizar información confidencial sobre el intento de secuestro de Nicolás Maduro para ganar más de 400.000 dólares en apuestas online en Polymarket.

Un miembro del ejército estadounidense, Gannon Ken Van Dyke, ha sido formalmente acusado de una serie de delitos federales relacionados con el uso indebido de información clasificada obtenida durante una operación militar encubierta destinada a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro .

La operación, que tuvo lugar el 3 de enero, se vio comprometida por las acciones de Van Dyke, quien supuestamente aprovechó su acceso privilegiado para obtener ganancias financieras ilícitas a través de apuestas en línea. Las autoridades federales revelaron que Van Dyke acumuló más de 400.000 dólares en ganancias apostando en el sitio web Polymarket, utilizando información confidencial sobre el progreso y los resultados esperados de la misión en Venezuela.

La acusación detalla que Van Dyke, de 38 años, participó activamente en la planificación y ejecución de la operación de secuestro durante aproximadamente un mes, desde el 8 de diciembre de 2025. Durante este período, firmó acuerdos de confidencialidad que le obligaban a mantener en secreto cualquier información clasificada o sensible relacionada con la operación.

Sin embargo, en lugar de cumplir con estos acuerdos, Van Dyke creó una cuenta en Polymarket a finales de diciembre y realizó una serie de apuestas estratégicas, anticipando correctamente el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en Venezuela y el posible derrocamiento de Maduro antes del 31 de enero de 2026. Estas apuestas, basadas en su conocimiento interno de la operación, le permitieron obtener ganancias sustanciales.

La investigación, liderada por la fiscalía federal de Nueva York, ha revelado que Van Dyke no solo utilizó información clasificada para beneficio personal, sino que también intentó ocultar sus actividades ilícitas. Poco después de la operación fallida, depositó la mayor parte de sus ganancias en una cartera de criptomonedas ubicada en el extranjero, buscando evitar la detección por parte de las autoridades.

Además, solicitó a Polymarket la eliminación de su cuenta, alegando falsamente haber perdido el acceso a la dirección de correo electrónico asociada. Esta acción sugiere un intento deliberado de borrar cualquier rastro de su participación en las apuestas ilegales. Van Dyke, un sargento mayor con una larga trayectoria en las fuerzas especiales, estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, en el momento de los hechos.

Su rango y experiencia le proporcionaron un acceso significativo a información clasificada, lo que facilitó su capacidad para realizar apuestas informadas y obtener ganancias ilícitas. La acusación también incluye fotografías de Van Dyke durante la redada en Venezuela, mostrando su uniforme de combate y portando un rifle junto a otros miembros del equipo.

El director del FBI, Kash Patel, emitió un comunicado contundente, advirtiendo que cualquier persona con autorización de seguridad que intente sacar provecho de su acceso y conocimientos para beneficio personal será responsabilizada por sus acciones. Este caso sirve como un claro recordatorio de la importancia de la integridad y la confidencialidad en las operaciones militares y de inteligencia.

Este incidente ha generado preocupación en las agencias de seguridad estadounidenses, especialmente a la luz de informes recientes sobre actividades similares en el mercado de predicciones Polymarket. A principios de este mes, The Associated Press reveló que un grupo de cuentas nuevas en Polymarket había realizado apuestas altamente específicas y oportunas sobre la posibilidad de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán el 7 de abril, generando cientos de miles de dólares en ganancias para estos nuevos usuarios.

La Casa Blanca, en respuesta a esta información, emitió una advertencia a su personal, instándoles a no utilizar información privada para operar en los mercados de predicción. La acusación contra Van Dyke incluye cargos por uso ilegal de información gubernamental confidencial, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilegal. Si es declarado culpable, Van Dyke podría enfrentarse a varios años de prisión.

Este caso destaca la creciente amenaza de la explotación de información clasificada en el ámbito digital y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger la integridad de las operaciones militares y de inteligencia. La investigación continúa en curso para determinar si Van Dyke actuó solo o si hubo otros individuos involucrados en este esquema de apuestas ilegales.

Las autoridades están examinando cuidadosamente las transacciones financieras de Van Dyke y sus contactos para identificar a posibles cómplices y desmantelar cualquier red de apoyo que pueda haber existido





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