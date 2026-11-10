Soldado de EE.UU. detenido en Reino Unido por presunto espionaje para Rusia

Un militar estadounidense de 41 años fue detenido cerca de Gloucester, en Reino Unido, por presunto espionaje para Rusia bajo la Ley de Seguridad Nacional.

La Policía Antiterrorista de Reino Unido informó que un soldado del Ejército de Estados Unidos fue detenido en territorio británico bajo sospecha de espiar para Rusia. El militar de alto rango, de 41 años, fue arrestado este martes cerca de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra.

La Policía Antiterrorista de Londres indicó que el arresto se realizó en virtud de los artículos 1 y 3 de la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023. El artículo 1 se refiere a la obtención o divulgación de información protegida, mientras que el artículo 3 aborda la colaboración con un servicio de inteligencia extranjero.

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Cuartel Imjin y la base de la OTAN

Según la información obtenida por la BBC, el soldado estaba destinado en el cuartel Imjin, en Innsworth, Gloucestershire.

El cuartel sirve como sede del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida (ARRC) de la OTAN, una base operativa estratégica para la alianza. El soldado, cuya identidad no se ha revelado, se encuentra actualmente bajo custodia en una comisaría de Londres.

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La Ley de Seguridad Nacional de 2023 permite a la policía retenerlo sin cargos por un máximo de 14 días. Ese plazo marca el margen inicial de la investigación bajo la normativa británica aplicada en este caso.

Posiciones del FBI y del Ejército estadounidense

El director del FBI, Kash Patel, afirmó en un comunicado que la detención está relacionada con acusaciones de espionaje, un asunto de suma preocupación para Estados Unidos y sus aliados.

Patel escribió que, mientras la investigación continúa, su agencia no tolerará a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro la seguridad nacional estadounidense y la de sus socios.

La subcomisionada adjunta Vicki Evans, de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de Londres, calificó el arresto como significativo. El general de brigada Sean Stinchon, comandante general del Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, afirmó que la presunta conducta del militar, a quien se le había confiado información sensible, recuerda que las amenazas internas son reales y persistentes.

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Stinchon animó a cualquier persona que crea haber presenciado algo sospechoso a denunciarlo ante su oficina local de contrainteligencia.

Impacto para la alianza y próximos pasos judiciales

El caso vincula una investigación por espionaje con una instalación de la OTAN ubicada en Gloucestershire, lo que eleva la atención sobre el acceso a información sensible dentro de la alianza.

Al no haberse presentado cargos hasta el momento, el próximo paso previsto por la ley británica es determinar si la policía formula acusaciones dentro del plazo máximo de 14 días.

Hasta ahora, las fuentes citadas no han informado de cargos formales ni han revelado la identidad del detenido, por lo que la información disponible sobre el caso sigue siendo limitada.