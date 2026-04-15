Solana ve un acuerdo 'en pocos días' entre EE.UU. e Irán y critica la postura de Netanyahu

El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, analiza la compleja situación geopolítica actual, anticipando un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras critica la gestión de Netanyahu y aboga por una mayor integración defensiva europea.

Javier Solana , figura diplomática de gran relevancia y ex secretario general de la OTAN, ha ofrecido un análisis ponderado sobre la compleja situación geopolítica actual, marcada por el conflicto en Oriente Medio y las repercusiones internacionales derivadas de las operaciones lideradas por Estados Unidos e Israel, denominadas 'Furia Épica'. A pesar de su esfuerzo por mantener una postura objetiva, Solana no duda en señalar la determinación de Donald Trump de desvincularse de la actual controversia. Esta firme intención, según el diplomático español, lo lleva a prever un inminente acuerdo de paz entre Washington y Teherán en cuestión de pocos días.

En una entrevista concedida al programa [[LINK:TAG|||tag|||5f536ffea03f7f12cee0d6d4|||El Objetivo, Solana describió la postura de Trump como una situación de 'mucho lío' y un deseo ferviente de salir de ella, calificando sus acciones de 'bastante incongruentes'. El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, con una profunda experiencia en negociaciones internacionales, incluyendo las que culminaron en el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán en 2015, ofreció una perspectiva sobre los avances en las conversaciones para poner fin a la guerra. El acuerdo de 2015, que buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, fue firmemente criticado por Trump, quien retiró a Estados Unidos del mismo en 2018. Sin embargo, Solana sugiere que es probable que Estados Unidos alcance un pacto similar, a pesar de las críticas recurrentes del expresidente.

Recordando las objeciones de Trump a la 'indignidad' del acuerdo anterior, Solana especula que el mandatario está trabajando en una situación que podría ser muy parecida a aquel, anticipando una negociación en la que Irán se comprometería a no enriquecer uranio durante un periodo determinado. La dificultad principal, según Solana, radica en la reticencia de Irán a admitir que no tiene derecho a enriquecer uranio, y la clave reside en la duración del compromiso de abstención. Se trata de una coyuntura delicada, pero Solana se muestra optimista sobre la inminencia de un acuerdo, sugiriendo que podríamos verlo en pocos días, y lamenta el daño ya causado. Con respecto a Israel, Solana expresó una 'malísima opinión de Netanyahu' y descartó que el primer ministro israelí haya tenido un papel decisivo en la decisión de Trump de atacar Irán.

La posibilidad de una salida de la OTAN por parte de Estados Unidos, tema recurrente en las declaraciones de Trump, fue abordada por Solana, quien recordó que dicha decisión no recae únicamente en el presidente. La tramitación parlamentaria en la Cámara Baja y el Senado es necesaria, lo que hace que tal escenario sea poco probable. En este contexto, Solana abogó por una mayor integración en defensa por parte de Europa, sugiriendo la formación de una 'coalición de voluntarios' como paso inicial hacia un ejército europeo. Asimismo, consideró 'poquísimo probable' el desmantelamiento de las bases estadounidenses en Morón y Rota, dada su importancia estratégica.

Respecto a China, Solana señaló que el cierre del estrecho de Ormuz le está afectando significativamente. Se mostró expectante sobre cómo Trump manejará la relación con China y si aprovechará las oportunidades que surjan. Valoró positivamente la reciente visita de Pedro Sánchez a Pekín, rechazando la idea de que el presidente del Gobierno se esté 'mimetizando con el régimen chino'. En cambio, defendió el acercamiento comercial con China, argumentando que un mayor equilibrio en las relaciones de Europa con el gigante asiático es deseable para todos los europeos, citando como ejemplo la reciente visita del canciller alemán.

Finalmente, Solana celebró la salida de Viktor Orbán del gobierno húngaro tras 16 años, calificando su mandato como una fuente de tensión constante para la UE, especialmente en temas como Ucrania, donde se alineó con Rusia. Consideró la salida de Orbán una noticia muy importante, destacando que su figura era relevante para Trump pero un obstáculo 'antieuropeo' para la UE.





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