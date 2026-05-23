Soderbergh's raw audio turned into a visual masterpiece for Yoko Ono and John Lennon documentary

This project aimed to recreate John Lennon's raw audio sessions, where he contemplated artistic concepts, discussed fatherhood, and talked about his relationship with Yoko Ono. Director Soderbergh drew upon archive footage and utilized AI-generated imagery to bring Lennon's thoughts to life.

A los 26 años, se convirtió en el director en solitario más joven en ganar la Palma de Oro.

"Qué poco esperábamos", confiesa. "Nos colamos en la competencia porque otra película se había retirado. Nos pareció una auténtica suerte.

". concedieron en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Lennon, que fue asesinado ese mismo día, se mostró sorprendentemente abierto y reflexivo en la entrevista, mientras hablaba sobre arte, música, la paternidad y su relación con Yoko Ono.

"Me pareció el equivalente creativo a encontrar un galeón español hundido frente a la costa de cualquier lugar y que estuviera lleno de monedas de oro", dice Soderbergh sobre la primera vez que escuchó el audio. "No me lo podía creer". Soderbergh se propuso crear un recorrido visual que complementara el audio, utilizando más de 1.000 imágenes de archivo a las que tuvo acceso gracias al patrimonio de Lennon y al hijo de los dos músicos





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Yoko Ono John Lennon Documentary AI-Generated Imagery

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