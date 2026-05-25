Sociedad de Martínez Martínez recibió 1% del rescate a Plus Ultra por mediación de Zapatero

La investigación en torno a la sociedad Idella Consulenza Strategica y su relación con Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se profundiza. El contrato firmado en enero de 2021 entre Idella y Plus Ultra establece que la sociedad de Martínez Martínez recibiría un 1% del valor del rescate otorgado a la aerolínea, mediado por Zapatero.

La sociedad Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez , firmó un contrato con Plus Ultra para recibir el 1% del valor del rescate otorgado a la aerolínea, según un documento al que accedió laSexta.

Este acuerdo es clave en la investigación que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría mediado en el proceso para obtener la ayuda pública. El contrato, firmado en enero de 2021, estipulaba que Idella recibiría su comisión una vez que Plus Ultra obtuviera los fondos.

Finalmente, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros, de los cuales Idella recibió 530.000 euros. Investigadores de la UDEF sospechan que este pago era en realidad una mordida, vinculada a otros pagos a Zapatero y a una empresa en Dubái creada para ocultar fondos





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