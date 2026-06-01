Socialistas advierten al PP: 'No aceptamos lecciones de ética ni lucha contra la corrupción'

Los socialistas advierten al PP de que no aceptan 'ni media lección' sobre lucha contra la corrupción y que no van a encontrar 'discos duros rotos' ni 'mandamos a secuestrar a nadie' en Ferraz. Pedro Sánchez ha vuelto a pedirles que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

Los socialistas advierten al PP de que no aceptan 'ni media lección' sobre lucha contra la corrupción : 'En Ferraz no se van a encontrar discos duros rotos ni que mandamos a secuestrar a nadie ' Pedro Sánchez ha vuelto a pedirle este lunes a la dirección federal del PSOE en la reunión de la Ejecutiva lo que ya le había pedido en privado a gran parte de sus ministros y dirigentes del partido tras la imputación de Zapatero y la investigación de la UCO en Ferraz : que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

'El partido está viendo que, en el entorno de ciertas investigaciones, hay intereses claros para tumbar la acción del Gobierno. Y no viene de ahora, viene de 2023 porque algunos, que tenían ya repartidos los ministerios, aún no lo han superado', ha dicho en rueda de prensa la portavoz socialista, Montse Mínguez. Mínguez ha explicado que el mensaje del presidente del Gobierno y secretario general de puertas hacia adentro ha sido claro.

Por una parte, 'serenidad, tranquilidad y colaboración con la justicia'. Pero también un llamamiento a la ciudadanía ante lo que consideran una ofensiva orquestada.

'Ahí tenemos a Feijóo diciendo que está dispuesto a todo para tumbar al Gobierno o Aznar pidiendo que el que pueda hacer, que haga. Con los antecedentes de la 'Kitchen' y la policñia patriótica, nos echamos a temblar. Ese es el malestar de los socialistas. Las coincidencias o las dobles varas de medir que dañan a las instituciones y generan desconfianza sobre la imparcialidad de algunos hechos', ha señalado la portavoz.

Mínguez ha llegado a señalar explícitamente el doble rasero que, a su juicio, sigue la UCO en en sus investigaciones.

'¿Qué ven los ciudadanos? Que Begoña Gómez tiene dos informes de la UCO y llevamos un año esperando el del novio de la señora Ayuso. Al señor Zapatero se le dan quince días para declarar, y al señor Montoro lo tenemos imputado desde un año y todavía no ha declarado. Tenemos un juicio al hermano del presidente y un caso idéntico con la hermana de Moreno Bonilla con el que no pasa nada.

Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista y otros que todavía estamos esperando'.

'¿Todo esto es casualidad o causalidad? La verdad es que genera desconfianza sobre la imparcialidad de algunos procesos', ha apuntado la portavoz, que ha señalado que estos procesos forman parte luego de la estrategia de oposición de la derecha.

'Todo esto es lo que está intentando utilizar el señor Feijóo para desmovilizar a nuestro electorado. Generar un ambiente irrespirable, una batalla psicológica para que bajemos los brazos. Y no nos van a doblegar. España está mejor que nunca.

Tenemos una oposición marrullera y a un Gobierno que está respondiendo a los problemas de la gente', ha concluido Mínguez





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