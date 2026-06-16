Sobrevivientes de Epstein exigen a Comisión de Supervisión continuar investigación

Sobrevivientes de Jeffrey Epstein y familiares de Virginia Giuffre presentaron pruebas al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, para demostrar que la investigación federal sobre la red de Epstein no está cerrada.

En una reunión privada la semana pasada, un grupo de supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein y familiares de la fallecida Virginia Giuffre señalaron al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer , las acusaciones que figuran en los archivos de Epstein del Departamento de Justicia para que se investiguen más a fondo.

Argumentaron que la sugerencia del secretario de Justicia interino, Todd Blanche, de que no hay más pistas que seguir en el caso no es cierta. El grupo aportó documentos de los archivos de Epstein, incluyendo un correo electrónico que detalla una lista de hombres del círculo del fallecido delincuente sexual convicto, así como el testimonio de Giuffre ante los investigadores en 2015, para ayudar al presidente republicano a perfeccionar su propia investigación y argumentar que existen acusaciones contra hombres poderosos que el Departamento de Justicia podría investigar.

El fiscal general interino de EE. UU. , Todd Blanche, testificó en el Capitolio en Washington el 19 de mayo de 2026.

La reunión privada entre los supervivientes y la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ofrece una nueva perspectiva sobre las negociaciones secretas entre los dos grupos y la presión que ejercen las víctimas para exigir responsabilidades, ya que la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto y su entorno se ha estancado en gran medida bajo el mandato de Blanche. Los supervivientes presentaron a Comer un conjunto de correos electrónicos parcialmente censurados de julio de 2025 que demostraban que los funcionarios del FBI estaban al tanto de un correo electrónico en el que se hablaba de elaborar una hoja de cálculo con acusaciones contra más de una docena de hombres.

'Toma estos nombres y crea una nueva hoja de cálculo con toda la información negativa que contienen', dice una persona cuya identidad se ha ocultado en uno de los correos electrónicos de la cadena, refiriéndose a la lista de 14 hombres. Esa lista incluye a algunos que ya han testificado ante la Comisión, como Bill Clinton y Les Wexner, y a otras figuras destacadas, como Andrew Mountbatten-Windsor y el presidente Donald Trump, que no han comparecido ante el panel.

Un análisis de CNN de los archivos públicos de Epstein reveló que los agentes comenzaron a recopilar acusaciones contra cada uno de los 14 hombres mencionados ese mismo día. Clinton y Wexner, quienes comparecieron ante la Comisión para ser entrevistados mediante grabaciones en video y transcripciones, negaron rotundamente haber cometido irregularidad alguna y tener conocimiento de los crímenes de Epstein. CNN se comunicó con Mountbatten-Windsor, quien también negó categóricamente haber cometido cualquier irregularidad en sus tratos con Epstein.

Trump ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidades relacionadas con Epstein, y la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró el lunes a CNN que 'tal como ha afirmado el presidente Trump, ha sido totalmente exonerado de todo lo relacionado con Epstein'. Los archivos no aclaraban de inmediato qué medidas tomaron el FBI y el Departamento de Justicia para investigar las acusaciones presentadas contra los 14 hombres.

La persistencia de los supervivientes subraya la complejidad del caso Epstein, que involucra a figuras poderosas de distintos ámbitos. A pesar de las negativas de los implicados, los documentos presentados sugieren que existen múltiples líneas de investigación aún abiertas. La reunión con Comer indica que las víctimas no cesarán en su búsqueda de justicia, incluso ante la reticencia del gobierno actual a profundizar en el caso.

La presión pública y política podría reavivar una investigación que muchas consideran estancada, mientras las pruebas continúan emergiendo de los archivos del Departamento de Justicia





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