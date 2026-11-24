La resolución declara el sobreseimiento libre por amnistía de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig y deja sin efecto su procesamiento.

Una resolución judicial firmada en Madrid el 20 de noviembre de 2026 declara el sobreseimiento libre de los hechos investigados en la causa del procés. La medida se apoya en la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres y Lluís Puig i Gordi. El documento tiene como ponente a Manuel Marchena Gómez.

En la misma resolución de conclusión del sumario se dejó sin efecto el procesamiento de los tres dirigentes. El texto que recoge esta decisión la presenta como el punto final de la fase de instrucción respecto a estas personas, y así lo sostiene la propia resolución.

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Sobreseimiento libre por extinción de la responsabilidad penal

El sobreseimiento libre se aplica porque la eventual responsabilidad penal de los tres procesados queda extinguida por la amnistía, según el texto de la resolución. Esa es la base jurídica que sostiene la decisión sobre Puigdemont, Comín y Puig.

En términos sencillos, el sobreseimiento libre pone fin al procedimiento respecto a los hechos atribuidos a estos tres procesados. Al mismo tiempo, la resolución deja sin efecto su procesamiento, de modo que ya no pesa sobre ellos la imputación que había sido acordada.

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Antecedentes del procés desde 2012 hasta 2017

El procés arranca, según el relato, con la frase de Artur Mas de 2012 sobre subir a las barcas rumbo a Ítaca. Ese mismo año, Mariano Rajoy rechazó la propuesta de pacto fiscal, una negativa que el texto describe como decisiva para el desarrollo posterior del conflicto.

Tras la convocatoria electoral de CiU, con la promesa de un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, el Parlament aprobó una ley de consultas para el 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Constitucional suspendió esa ley y, en su lugar, se celebró un proceso participativo en el que los ciudadanos acudieron a votar.

En marzo de 2017, Artur Mas y tres de sus consellers fueron condenados penalmente por desobediencia. Meses después, el Tribunal de Cuentas los declaró responsables contables de los gastos. Para entonces, Carles Puigdemont llevaba 13 meses al frente de la Generalitat, según el relato.

El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue convocado por Puigdemont y posteriormente anulado por inconstitucional. El 20 de septiembre de 2017, la operación Anubis, vinculada a los preparativos de esa votación, terminó con una veintena de detenciones y provocó concentraciones de apoyo. Una de ellas, ante la Conselleria de Economia, reunió a 40.000 personas.

Del 1 de octubre a la declaración de independencia

La jornada del 1 de octubre de 2017 quedó marcada por las concentraciones ciudadanas en los colegios a los que habían llegado las urnas de plástico, que el Estado había buscado sin éxito. Los periodistas que cubrían la jornada en la calle sufrieron ataques verbales y físicos que, según el texto, se volvieron rutina durante meses.

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El 27 de octubre de 2017, el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, aunque el texto subraya que esa declaración no tuvo efectos jurídicos. Los miembros de la mesa del Parlament y del Govern fueron citados a declarar el 2 de noviembre, y los que comparecieron, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, fueron conducidos a prisión en furgones.

Según el relato, los ingresos en prisión provisional se produjeron el 16 de octubre, y los encarcelados no salieron hasta su indulto, tres años y ocho meses después. En Cataluña, los seguidores del independentismo lucían lazos amarillos para pedir la libertad de los presos políticos. Puigdemont, por su parte, eligió Suiza como lugar de exilio.

Qué implica el sobreseimiento para los procesados

Para Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, la resolución supone el cierre de su situación procesal por los hechos de la causa, con la extinción de la eventual responsabilidad penal. El texto no detalla plazos posteriores ni nuevas actuaciones tras esta decisión.

El documento de origen procede de un periodista que reconoce que su relato es solo una versión personal entre muchas sobre el procés. Por ello, los datos cronológicos y las citas aquí recogidas deben leerse como parte de esa narración, mientras que la parte jurídica corresponde a la resolución del 20 de noviembre de 2026.