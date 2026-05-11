Sobre el duque de Westminster y su empresa familiar: una empresa Imperio a lo largo del Atlántico

Este texto describe la figura del duque de Westminster y su empresa familiar, la Grosvenor Group, y sus vínculos históricos con Estados Unidos.

Conocemos al duque de Westminster por su fastuosa boda con Olivia Henson y su faceta como hombre de negocios, aunque es menos conocida. Tras la muerte de su padre en 2016, heredó el título de duque de Westminster, pero también asumió la responsabilidad de la empresa familiar, que tiene un valor estimado de 10.000 millones de dólares y se extiende por Mayfair y cuidades como Levallois-Perret y Los Ángeles.

Ahora, James Raynor, CEO de la empresa, ha explicado que se avecina una venta debido a las importantes pérdidas registradas por el grupo Grosvenor en Norteamérica este año





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